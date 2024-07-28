«Зениту» предлагают 20 миллионов за Вендела, «Челси» покупает седьмого вратаря. Трансферы и слухи дня

Что в России?

ЦСКА сохранил ведущего защитника

Московский ЦСКА продлит контракт с защитником Виллианом Рошей до лета 2026 года. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, стороны сблизились по условиям нового соглашения и вышли на финальную стадию переговоров. Объявление о заключении договора может произойти уже на следующей неделе.

Нынешнее соглашение Роши с ЦСКА действует до лета 2025 года. В прошлом сезоне 29-летний защитник отметился двумя голами в 24 матчах. Бразилец играет в армейском клубе с сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Рошей интересуется греческий «Олимпиакос». Однако до переговоров дело не дошло.

В Турции всё еще ждут бразильца из «Зенита»

Источник: АННА МЕЙЕР / ФК «ЗЕНИТ»

«Галатасарай» предпринял последнюю попытку купить Вендела у «Зенита». По данным Sabah, турецкий клуб предложил 20 млн евро и процент от следующей перепродажи. Ранее сообщалось, что «Зенит» был готов продать полузащитника только за фиксированные 25 млн евро.

Также есть информация, что Вендел может уехать на Ближний Восток. Как сообщает Goal.com, представители нескольких саудовских клубов запросили у петербуржцев информацию о футболисте.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразилец выиграл с клубом восемь трофеев и стал четырехкратным чемпионом России.

Сандес в «Спартак» не поедет

Вице‑президент аргентинского «Росарио Сентраль» Каролина Кристинциано опровергла слухи, что «Спартак» интересуется защитником клуба Агустином Сандесом. Ранее журналист Уриэль Лугта заявил о планах москвичей на 23-летнего футболиста.

— Интерес «Спартака»? Это не так. Никто из клуба не связывался с нами, — сказала Кристинциано в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

В текущем сезоне 23-летний Сандес провел в чемпионате Аргентины 13 матчей и получил пять желтых карточек.

Африканец из Молдавии переедет в Москву

Оробийи Роудс, агент атакующего полузащитника молдавского «Милсами» Мамаду Камара, сообщил, что малийский футболист перейдет в московское «Торпедо». «Мамаду подпишет контракт с “Торпедо” на два года. Он приедет в Москву 15 августа», — сказал Роудс в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро. Ранее об интересе к 23-летнему хавбеку со стороны автозаводцев сообщил журналист Сергей Ильев.

Камара выступает за «Милсами» на правах аренды. Его контракт принадлежит малийскому клубу «Блэк Старз». В сезоне-2023/24 Мамаду сделал 5+5 в 24 матчах «Милсами» во всех турнирах.

Московское «Торпедо» играет в первой лиге. После трех матчей команда Олега Кононова занимает первое место в таблице, набрав семь очков.

Что в мире?

Азмуна продадут за 5−6 млн евро

Технический директор леверкузенского «Байера» Девин Озек высказался о переходе нападающего клуба и сборной Ирана Сердара Азмуна в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. «Мы получим гонорар в размере около 5−6 млн евро от сделки», — приводит слова Озека известный журналист Фабрицио Романо. Сообщается, что игрок подпишет контракт на следующей неделе.

В минувшем сезоне экс-форвард «Зенита», «Рубина» и «Ростова» выступал за «Рому» на правах аренды. Иранец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующий контракт Азмуна с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Молодой итальянский талант переходит в «Арсенал»?

Защитник «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори близок к переходу в «Арсенал». Как сообщает Sky Sport, футболист прилетел в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование.

Ориентировочная сумма трансфера составит примерно 50 млн евро. 22-летний игрок подпишет контракт на пять лет. Ему готовы платить 3,5 млн евро в год, а также полмиллиона в виде бонусов.

Калафьори считается одним из самых перспективных защитников в итальянском футболе. Молодой игрок помог «Болонье» впервые за 60 лет отобраться в Лигу чемпионов, а также сыграл на Евро-2024.

«Челси» подпишет вратаря на семь лет

Датский голкипер «Вильярреала» Филип Йоргенсен переходит в «Челси». По данным инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы заплатят испанскому клубу 24,5 млн евро. Личные условия контракта также согласованы. Некоторые журналисты утверждают, что Йоргенсен подпишет соглашение на семь лет — до 2031 года.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Йоргенсен провел 36 матчей и пропустил 63 гола. Это один из худших показателей в чемпионате Испании.

Стоит отметить, что Филип станет седьмым вратарем «Челси». Сейчас контракты с аристократами имеют Габриэль Слонина, Джордже Петрович, Кепа Аррисабалага, Лукас Бергстрем, Маркус Беттинелли и Роберт Санчес. При этом некоторые из них покинут клуб в ближайшее время.

Чемпион Европы станет «матрасником»

«Атлетико» анонсировал переход защитника «Реала Сосьедад», чемпиона Европы в составе сборной Испании Робена Ле Нормана. Сообщается, что трансфер будет оформлен официально в ближайшие дни — сейчас 27-летний футболист находится в отпуске.

На Евро-2024 Ле Норман провел шесть матчей, пропустив только полуфинальную игру с Францией (2:1) из-за перебора желтых карточек. В сезоне-2023/24 Ле Норман принял участие в 43 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.