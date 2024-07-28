СМИ: «Севилья» заинтересована в переходе российского футболиста Чалова

ТАСС, 28 июля. Испанский футбольный клуб «Севилья» проявляет интерес к российскому нападающему московского ЦСКА Федору Чалову. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Фабрицио Романо.

При этом, по информации источника, клуб пока не делал никаких официальных предложений армейцам. Журналист отмечает, что пункт о покупке игрока готов активировать греческий ПАОК.

Чалову 26 лет, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду игрок выступает с 2017 года. За красно-синих нападающий провел 263 матча, в которых забил 89 мячей и отдал 44 голевые передачи. В составе армейцев футболист трижды становился серебряным призером чемпионата России, дважды выиграл кубок страны и один раз — суперкубок. В сезоне-2018/19 форвард стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.