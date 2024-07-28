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10:41 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Севилья» заинтересована в переходе российского футболиста Чалова

Также игроком интересуется греческий ПАОК.

Севилья
ЦСКА
ПАОКПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 28 июля. Испанский футбольный клуб «Севилья» проявляет интерес к российскому нападающему московского ЦСКА Федору Чалову. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Фабрицио Романо.

При этом, по информации источника, клуб пока не делал никаких официальных предложений армейцам. Журналист отмечает, что пункт о покупке игрока готов активировать греческий ПАОК.

Чалову 26 лет, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду игрок выступает с 2017 года. За красно-синих нападающий провел 263 матча, в которых забил 89 мячей и отдал 44 голевые передачи. В составе армейцев футболист трижды становился серебряным призером чемпионата России, дважды выиграл кубок страны и один раз — суперкубок. В сезоне-2018/19 форвард стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.

В 2022 году Чалов на правах аренды выступал за швейцарский «Базель», сыграл 16 матчей, забил 4 мяча, сделал 2 голевые передачи и стал серебряным призером местного чемпионата. За сборную России Чалов провел 8 матчей, записав на свой счет 3 гола и 2 передачи.

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