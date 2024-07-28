Футболист «Спартака» Соболев не приехал с командой на матч РПЛ против «Химок»

ХИМКИ /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Нападающий столичного футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев не приехал вместе с командой на гостевой матч второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 2, 28.07.2024, 15:00 Химки 0 Спартак 0

Игра начнется в 15:00 мск. В состав «Спартака» вошел новичок команды полузащитник Эсекьель Барко, перешедший в клуб 25 июля. Аргентинец начнет встречу с первых минут.

23 июля Соболева отстранили от тренировок с главной командой по решению клуба. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что в переходе нападающего заинтересован петербургский «Зенит». В матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) Соболев вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте.