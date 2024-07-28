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14:19 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Соболев не приехал с командой на матч РПЛ против «Химок»

В состав на игру вошел новичок команды полузащитник Эсекьель Барко.

Спартак
Химки
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Нападающий столичного футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев не приехал вместе с командой на гостевой матч второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 28.07.2024, 15:00

Химки0Спартак0

Игра начнется в 15:00 мск. В состав «Спартака» вошел новичок команды полузащитник Эсекьель Барко, перешедший в клуб 25 июля. Аргентинец начнет встречу с первых минут.

23 июля Соболева отстранили от тренировок с главной командой по решению клуба. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что в переходе нападающего заинтересован петербургский «Зенит». В матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) Соболев вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте.

Соболеву 27 лет, он выступает за «Спартак» с 2020 года. Контракт с игроком рассчитан до 2026 года. В составе столичной команды нападающий стал обладателем Кубка России (2022), серебряным (2021) и бронзовым (2023) призером чемпионата страны. Ранее он выступал за самарские «Крылья Советов», красноярский «Енисей» и томскую «Томь». В составе сборной России Соболев провел 15 матчей и забил 6 мячей.

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