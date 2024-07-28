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16:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Севилье» сообщили об отсутствии интереса к Чалову

В пресс-службе «Севильи» сообщили «СЭ» об отсутствии интереса к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

ЦСКА
СевильяПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«На данный момент интереса нет», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Севилья» заинтересована в переходе 26-летнего россиянина. Также отмечается, что греческий ПАОК может активировать пункт о выкупе Федора.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.

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