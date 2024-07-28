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17:31 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» одержал первую победу в РПЛ под руководством Станковича

ХИМКИ /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» в гостях со счетом 3:1 обыграли подмосковные «Химки» в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Арене-Химки».

Химки
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эсекьель Барко (49-я минута), Манфред Угальде (55) и Срджан Бабич (72). У проигравших отличился Бутта Магомедов (90). В добавленное к первому тайму время нападающий «Спартака» Тео Бонгонда не реализовал пенальти, 11-метровый удар отразил вратарь «Химок» Игорь Обухов.

Барко забил дебютный гол за «Спартак» в своем первом матче за красно-белых. Аргентинский полузащитник перешел в клуб 25 июля, ранее он выступал за аргентинский «Ривер Плейт». Угальде впервые отличился за «Спартак» в РПЛ. Бразильский нападающий красно-белых Виллиан Жозе дебютировал в РПЛ, выйдя на замену на 77-й минуте.

«Спартак» одержал первую победу в РПЛ под руководством Деяна Станковича. О назначении Станковича главным тренером «Спартака» было объявлено в мае. В первом туре РПЛ красно-белые на выезде со счетом 0:2 уступили «Оренбургу».

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не приехал вместе с командой на игру. 23 июля Соболева отстранили от тренировок с главной командой по решению клуба. Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что в переходе нападающего заинтересован петербургский «Зенит».

«Химки» потерпели первое поражение в сезоне, в первом матче команда дома сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). В следующем туре «Химки» в гостях встретятся с казанским «Рубином» 3 августа. «Спартак» 5 августа примет самарские «Крылья Советов».

Химки
1:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
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