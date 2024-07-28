«Спартак» одержал первую победу в РПЛ под руководством Станковича

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эсекьель Барко (49-я минута), Манфред Угальде (55) и Срджан Бабич (72). У проигравших отличился Бутта Магомедов (90). В добавленное к первому тайму время нападающий «Спартака» Тео Бонгонда не реализовал пенальти, 11-метровый удар отразил вратарь «Химок» Игорь Обухов.

Барко забил дебютный гол за «Спартак» в своем первом матче за красно-белых. Аргентинский полузащитник перешел в клуб 25 июля, ранее он выступал за аргентинский «Ривер Плейт». Угальде впервые отличился за «Спартак» в РПЛ. Бразильский нападающий красно-белых Виллиан Жозе дебютировал в РПЛ, выйдя на замену на 77-й минуте.

«Спартак» одержал первую победу в РПЛ под руководством Деяна Станковича. О назначении Станковича главным тренером «Спартака» было объявлено в мае. В первом туре РПЛ красно-белые на выезде со счетом 0:2 уступили «Оренбургу».

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не приехал вместе с командой на игру. 23 июля Соболева отстранили от тренировок с главной командой по решению клуба. Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что в переходе нападающего заинтересован петербургский «Зенит».