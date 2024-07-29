«Так играть — непростительно». Тренер «Краснодара» Мусаев — о матче с «Динамо» Мх

— Первый тайм мы провалили. Так играть — непростительно. Это касается как и единоборств, так и качества игры. Это была первая домашняя игра, пришло много болельщиков, и то, что происходило на поле, это не должно повторяться. Во втором тайме игра уже была получше, но мы должны больше контролировать игру и создавать моментов. Мы не заслуживали победу, команде есть что обсудить и над чем поработать.