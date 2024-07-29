«Зенит» — соперники — 4:0: чемпион продолжает доминировать в РПЛ | Источник: РИА "Новости"

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) постепенно набирает обороты. Определяется лидирующая группа, а также вырисовываются главные аутсайдеры. «Зенит» продолжает доминировать, «Динамо» победило в дерби, а ЦСКА и «Спартак» набрали первые три очка. Подробнее об итогах 2-го тура РПЛ — в материале «Известий».

Дела Самары плохи

К очному поединку «Крылья Советов» и «Ростов» подходили с разным настроением. Если команда Валерия Карпина вполне достойно сыграла вничью с ЦСКА (0:0) в условиях адской жары, то самарцев при родных трибунах буквально уничтожил «Зенит» (0:4). Календарь подарил «Крыльям» возможность реабилитироваться перед домашней публикой.

В первом тайме подопечные Игоря Осинькина чаще владели мячом, однако в атаке мало что получалось. «Ростов» же огрызался опасными контратаками, но довести дело до логичного завершения не мог. Ситуация изменилась, когда футболисты уже мысленно готовились идти на 15-минутный отдых. Уткин прострелил в штрафную на Комличенко, а на пути возник Солдатенков. Защитник самарцев срезал мяч в собственные ворота, аккурат в правую девятку от Ломаева.

После перерыва гости укрепили преимущество. Бразилец Роналдо отдал разрезающую передачу на вышедшего на замену Голенкова, а тот мощно приложился по мячу. Удар получился на загляденье — с линии штрафной в дальний угол.

За «Крылья» стало немного боязно. 0:4 от «Зенита», 0:2 к середине второго тайма от «Ростова» — не на такой старт сезона рассчитывал Осинькин. Отыграть один мяч хозяевам удалось: Орозко подкараулил отскок после удара Цыпченко. Но на большее самарцев не хватило. Более того, ростовчане еще и укрепили свое преимущество. Осипенко протащил мяч до штрафной и покатил на Ланговича, который спокойно завершил комбинацию — 1:3.

«Крылья» обосновались в нижней части турнирной таблицы, пропустив семь мячей в двух домашних встречах. Осинькину нужно срочно что-то менять, иначе к проблемам с игрой добавится и психология.

Сербские разборки

Матч между «Пари НН» и ЦСКА подавался под соусом противостояния двух сербских тренеров, один из которых (Саша Илич), играл под руководством Марко Николича в «Партизане». Перед стартовым свистком оба специалиста тепло приветствовали друг друга и долго о чем-то беседовали. С началом встречи разговоры о дружбе сошли на нет — армейцы принялись «душить» своего соперника.

Помог быстрый мяч. Примечательно, что в голевой атаке отметились сразу несколько новых для ЦСКА фамилий. По флангу атаку разогнал Круговой, после передачи Бистровича мяч прилетел к Жемалетдинову, а финальную точку поставил Мусаев. Породистый гол центрального форварда — мгновенно сориентировался, сложился, точно пробил в падении.

После стартового рывка армейцы переключились на пониженную передачу, в первом тайме так и ограничившись единственным попаданием в створ за тайм. Нижегородцы отрезками чаще владели мячом, но не создали ни одного опасного момента у ворот Акинфеева. Единственное светлое пятно в игре «Пари НН» в плане созидания — смело бравший игру на себя Царукян.

Вторая половина встречи началась по сценарию первой. Обляков навесил со штрафного, Роша стянул на себя защитников и сделал «скидку» на Дивеева, который с близкого расстояния головой довел счет до 2:0. Преимущество стало комфортным, и у красно-синих пропала необходимость форсировать события. Но даже в довольно инертной игре ЦСКА был ближе к разгромной победе, чем хозяева к первому голу. На 78-й минуте это подтвердилось, а соорудили атаку два воспитанника петербургского футбола. Круговой сперва ошибся, но затем доработал в прессинге и вырезал передачу на партнера по команде, а Обляков не подвел.

Четыре очка в первых двух тура на выезде — Николича можно поздравить с бодрым началом в ЦСКА. А у «Пари НН» огромные трудности, команда не побеждает на своем поле восемь месяцев. И нет ощущения, что Илич знает, как исправить положение. Пока среди всех тренеров РПЛ он главный кандидат на выход.

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Снова 4:0

Гегемон последних лет пугающе мощно начал сезон. После уверенной победы в Суперкубке над «Краснодаром» (4:2) последовал разгром «Крыльев» (4:0) в первом туре, а теперь был разобран на запчасти «Рубин». Причем в этот раз ничего не предвещало беды. Казанцы очень неплохо начали и в первые полчаса практически ничего не дали создать у своих ворот. Видно, что команда Рашида Рахимова была сверхзаряжена на борьбу — Безруков вгрызался в каждое единоборство, Даку в одиночку рвался сквозь оборонительные редуты «Зенита».

Но хватило «Рубин» ненадолго. На 36-й минуте Вендел отыгрался в стенку с Педро и прострелил вдоль ворот, где в одиночестве стоял Глушенков. Новичок «Зенита» забил пятый гол в трех матчах и поздравил маму с днем рождения. Их связка с Венделом работает как часы, из матча в матч отмечаясь результативными действиями.

Петербуржцы не стали отступать и мигом забили второй мяч. Глушенков выстрелил из-за штрафной, но попал в отставленную руку Вуячича. Арбитр Артем Чистяков после просмотра ВАР назначил пенальти, а Кассьерра его реализовал. 0:2 к перерыву в матче с нынешним «Зенитом» — это приговор.

Второй тайм превратился в формальность, интрига была уже только в том, сколько еще забьют сине-бело-голубые. Как выяснилось позже, мяч в воротах Нигматуллина побывает еще дважды — отметятся Педро и Изидор.

«Зенит» не создал много моментов, но был невероятно точен в завершении. Пять ударов в створ и четыре гола — солидная реализация. Кто и как собирается останавливать дорогой петербургский суперкар, набравший огромную скорость с самого старта сезона?

Новый герой

Первое дерби сезона получилось зрелищным. Началось всё с шедевра Гагнидзе. Бителло угостил полузащитника мячом, а тот со всей дури пульнул в дальнюю девятку. Так счет открылся уже на 12-й минуте.

Затем свое слово сказал «Локомотив». Шустрый Пиняев, который после ухода Глушенкова примерил на себя роль лидера, протащил мяч к штрафной и покатил на Воробьева, а тот пихнул его над ногой Лунева — 1:1. Новичок железнодорожников забивает во втором матче кряду.

После этого казалось, что вот-вот, и хлынет поток голов, но команды приберегли их на второй тайм. И удача в этот день оказалась на стороне динамовцев. Как бы не огрызался «Локо», и особенно Сарвели, во второй половине свои фамилии на табло записали только хозяева. Сначала с передачи Бителло отличился Майсторович, а затем за дело взялся Нгамале.

Победа «Динамо» 3:1, хотя голов могло быть и больше. Лунев провел лучший матч в РПЛ за долгие годы. Если бы не голкипер, «Локомотив» ушел бы с поля совсем в другом настроении.

— В матче с «Локомотивом» динамовцы удивили и стартовым составом, и тем, как смело команда действовала с учетом всех потерь, — подчеркнул в беседе с «Известиями» бывший футболист бело-голубых Алексей Петрушин. — Сразу десять молодых футболистов побывали на поле — в какой еще команде РПЛ такое возможно? Их молодецкий задор и жажда борьбы стали важными факторами победы. Понятно, что без ошибок не обошлось, но всё равно было очень приятно следить и болеть за такую команду. Уверен, что благодаря динамовской академии и эндаумент-фонду «Динамо» новых юных звезд будет с каждым годом только прибавляться. Ну, и, конечно, стоит отметить Лунева.

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Воронежцам испортили праздник

«Факел» в день игры с «Акроном» отмечал новоселье. Подопечные Игоря Черевченко перебрались на новый десятитысячник. Обычно такие эмоции придают команде дополнительные силы. А воронежцам они были ой как нужны, особенно после поражения от «Динамо» (0:2) в предыдущем туре.

Но «Акрон» не собирался дарить подарки новоселам. Игра получилась контактной, с большим количеством единоборств. У хозяев, как всегда, были активны Квеквескири и Аппаев. В составе тольяттинцев выделялись балканцы Лончар, Джурасович и Димоски.

Однако два самых интересных эпизода в первом тайме не были связаны с голевыми моментами.

Уже на 6-й минуте главный арбитр Евгений Буланов прибегнул к помощи ВАР и не стал удалять за грубый фол защитника воронежского клуба Сергея Божина. А в компенсированное время красная карточка все-таки была показана — Марков прошелся шипами по голеностопу Димоски, из-за чего был отправлен в раздевалку раньше других.

Получив численное преимущество, «Акрон» стал играть смелее. На 64-й минуте количество атак переросло в качество. Мяч после удара Тимошенко пересек линию ворот Беленова. Еще через 12 минут «Акрон» поставил жирную точку. Солтмурад Бакаев промчался по флангу, сместился в центр штрафной «Факела» и с рикошетом забил. Второй гол новичка тольяттинцев в двух матчах. Уже можно говорить о том, что дебютант РПЛ угадал с этой покупкой. Историческая победа «Акрона» со счетом 2:0 — первая в элитном российском дивизионе.

С почином, Деян!

«Спартак» одержал первую победу в сезоне, Деян Станкович может быть доволен итоговым результатом. Встреча с «Химками» получилась драйвовой, особенно первые 45 минут. Отмененный после видеопросмотра гол Веры, незабитый пенальти Бонгонды. Настоящие эмоциональные качели.

После перерыва Станкович убрал Игнатова и выпустил Зиньковского, освежив левый фланг атаки. Антон действительно добавил креатива и совершил несколько бодрых рывков, но гол пришел откуда не ждали. Новичок «Спартака» Барко пробил со штрафного точно в правый верхний угол. Удар получился идеальным по траектории. Впрочем, это не удивило: аргентинец — мастер стандартных положений, такие штуки он проворачивал и в предыдущих клубах.

Укрепил преимущество гостей Угальде. Для него этого также дебютный мяч за московский клуб, только костариканцу потребовалось для этого 14 матчей в РПЛ. Еще один гол забил сербский центральный защитник Бабич, подключившийся к атаке. «Химкам» в самой концовке удалось подсластить пилюлю. Магомедов огорчил Максименко — 3:1.

Дебютный гол Барко и первая победа Станковича 20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

— Однозначно, «Спартаку» есть куда расти, — рассказал «Известиям» легенда «Спартака» Валерий Кечинов. — Во-первых, нужно стабилизировать результаты, чтобы не повторить прошлый сезон, когда одну игру проводят хорошо, а следующую проваливают. Нужно держать определенный уровень. И, во-вторых, нужно найти баланс. Чтобы и в нападении, и в центре поля, и в обороне был порядок, и чтобы были футболисты, которые надежно контролировали игру и мяч. Если команда продолжит играть так, как с «Химками», или даже лучше, то у «Зенита» появится достойный конкурент.

«Спартак» одержал важнейшую победу на выезде и поднялся со дна турнирной таблицы. В следующем туре красно-белые дома примут «Крылья», которые после двух поражений будут рвать и метать. Посмотрим, удастся ли команде Станковича сохранить запал.