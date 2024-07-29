В «Марселе» назвали Тюкавина хорошим футболистом, но не могут его подписать из-за лимита
В прошедшем сезоне нападающий московского «Динамо» провел 38 матчей, забив 17 мячей и отдав 10 результативных передач.
В прошедшем сезоне нападающий московского «Динамо» провел 38 матчей, забив 17 мячей и отдав 10 результативных передач.
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Марсель» высоко оценивает форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, но не может его приобрести из-за лимита на легионеров. Об этом ТАСС рассказал глава скаутской службы «Марселя» Роберто Мальфитано.
5 июля генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал ТАСС, что клуб за лето не получал предложений по Тюкавину.
«Нам нравится Константин Тюкавин, потому что он хороший игрок, — сказал Мальфитано. — Но он не является для нас реальным вариантом, прежде всего потому, что на данный момент у нас нет места для дополнительных игроков не из пределов ЕС».
Тюкавин в прошедшем сезоне провел 38 матчей, забив 17 мячей и отдав 10 результативных передач.