В «Марселе» назвали Тюкавина хорошим футболистом, но не могут его подписать из-за лимита

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Марсель» высоко оценивает форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, но не может его приобрести из-за лимита на легионеров. Об этом ТАСС рассказал глава скаутской службы «Марселя» Роберто Мальфитано.

«Нам нравится Константин Тюкавин, потому что он хороший игрок, — сказал Мальфитано. — Но он не является для нас реальным вариантом, прежде всего потому, что на данный момент у нас нет места для дополнительных игроков не из пределов ЕС».