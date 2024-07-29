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15:04 (мск), источник: ТАСС

В «Марселе» назвали Тюкавина хорошим футболистом, но не могут его подписать из-за лимита

В прошедшем сезоне нападающий московского «Динамо» провел 38 матчей, забив 17 мячей и отдав 10 результативных передач.

Динамо
МарсельПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Марсель» высоко оценивает форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, но не может его приобрести из-за лимита на легионеров. Об этом ТАСС рассказал глава скаутской службы «Марселя» Роберто Мальфитано.

5 июля генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал ТАСС, что клуб за лето не получал предложений по Тюкавину.

«Нам нравится Константин Тюкавин, потому что он хороший игрок, — сказал Мальфитано. — Но он не является для нас реальным вариантом, прежде всего потому, что на данный момент у нас нет места для дополнительных игроков не из пределов ЕС».

Тюкавин в прошедшем сезоне провел 38 матчей, забив 17 мячей и отдав 10 результативных передач.

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