Билялетдинов считает, что футболист «Зенита» Глушенков может забить 20 мячей за сезон

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков, который в прошлом сезоне в составе столичного «Локомотива» стал лучшим ассистентом Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), способен в сумме забить 20 мячей в чемпионате и Фонбет — Кубке России. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе «Локомотива» Динияр Билялетдинов.

Глушенков забил три мяча в двух стартовых матчах РПЛ за «Зенит», а также отметился двумя голами в матче за Олимпбет — Суперкубок России против «Краснодара» (4:2). Летом он перешел из «Локомотива» в «Зенит».

«Максим забивает, позиция для него комфортная, тем более что команда всегда в атаке находится. “Зенит” известен своим атакующим потенциалом, в коллектив влился без проблем, дальше будем смотреть, хотя результативность, конечно, впечатляет, — сказал Билялетдинов. — Конечно, сожалею, что он ушел в “Зенит”, хотелось бы видеть его в “Локомотиве”, но это футбол. Если суммировать и кубок, и чемпионат, то, может быть, сможет забить 20 мячей. Но мы его знаем еще как ассистента, так что и там очков наберет. Это хороший футболист для нашего чемпионата, что говорить».

После двух туров «Локомотив» набрал три очка, в первом матче железнодорожники дома обыграли тольяттинский «Акрон» (3:2), во втором — в гостях уступили столичному «Динамо» (1:3). «Локомотив» более-менее в быструю атаку неплохо играет, не хватает концентрации сзади, все-таки за две игры пропустили пять мячей, наверное, многовато, — отметил Билялетдинов. — Но чемпионат только начался, посмотрим, как пойдет. Все-таки и матч с «Динамо» мог по-другому сложиться, если бы свои моменты забили, это футбол, кто забил, тот и зарабатывает очки. Персонально из атаки не буду выделять никого, все-таки отмечу, что быстрые атаки удаются, немного реализацию улучшить, хорошо смотрятся в этом компоненте".

«Сейчас трудно говорить о перспективах и местах, все-таки только начало сезона. В прошлом сезоне череда из не очень хороших матчей, потом все выправлялось, если более ровно пройдет команда чемпионат, то сможет бороться за самые высокие места. Нужно стабилизировать как можно быстрее игру, тогда очки пойдут по восходящей. Но опять же сейчас только начало, нужно посмотреть, как будет после пяти-семи туров, все-таки есть обновления в команде, появилась молодежь, нужно время, чтобы все это склеить», — добавил Билялетдинов.