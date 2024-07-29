Глушаков: когда меня звали в «Зенит», Александр Медведев болел за «Динамо» | Источник: Чемпионат.com

Ранее функционер опроверг информацию, что Глушакова звали в «Зенит».

— Вы говорили, что могли несколько раз перейти в «Зенит», но затем Медведев опроверг ваши слова: «Возможно, над ним таким образом решили подшутить его агенты».

— Я хорошо отношусь к Александру Ивановичу — виделись, общались, прикалывались. Но на тот момент, когда меня звали в «Зенит», он болел за «Динамо» — все же помнят те самые видеоролики, которые всплывали в интернете. Наверное, на тот момент он ещё не болел душой за «Зенит» (смеётся), — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Этим летом Глушаков перешёл в «Химки».