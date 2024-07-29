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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» до сих пор не погасили задолженность перед Талалаевым

Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что клуб скоро погасит все задолженности перед бывшим главным тренером команды Андреем Талалаевым.

Химки
Источник: РИА "Новости"

«Это чисто технический вопрос. Мы должны его закрыть в ближайшее время. Есть налоги, зарплаты и прочее. Все выплаты до копейки мы заплатим, если еще этого не сделали», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Ранее палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала «Химки» выплатить 51‑летнему специалисту выходное пособие в полном объеме за расторжение контракта.

Этим летом Андрей Талалаев покинул должность главного тренера подмосковной команды.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023.

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