Соболев может перейти в «Локомотив» в обмен на Пиняева | Источник: Чемпионат.com

— Какое будущее у Соболева?

— Думаю, он точно уйдет из «Спартака». У меня есть сомнения, что в «Зенит». Это будет кто-то другой. Возможно, его отдадут в аренду. Например, в «Локомотив».

— Это будет обмен?

— Возможно, в длинную это будет обмен на Пиняева, — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее стало известно, что Соболева отстранили от основной команды «Спартака».