Известна зарплата, которую «Спартак» предлагает Маркиньосу из «Ференцвароша» — источник

По информации источника, красно-белые предлагают футболисту зарплату в размере € 1,2 млн в год. Сообщается, что «Локомотив» вышел из переговоров по трансферу игрока.

24-летний Маркиньос в прошлом сезоне сыграл 48 матчей за венгерский «Ференцварош» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.