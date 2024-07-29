В пресс‑службе «Локомотива» прокомментировали слухи о возможном трансфере Соболева

«В который раз перед официальными матчами околофутбольные люди вбрасывают недостоверную информацию, которая не имеет никакого отношения к тому, что происходит в клубе. Мы не рассматриваем продажу наших лидеров, как и приход новых игроков, в частности Соболева, на позицию, где у нас уже есть сильные футболисты», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Локомотива».