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29 июля, источник: Чемпионат.com

В пресс‑службе «Локомотива» прокомментировали слухи о возможном трансфере Соболева

В пресс‑службе московского «Локомотива» отреагировали на информацию о возможном подписании нападающего столичного «Спартака» Александра Соболева.

Спартак
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В пресс‑службе «Локомотива» прокомментировали слухи о возможном трансфере Соболева | Источник: Чемпионат.com

«В который раз перед официальными матчами околофутбольные люди вбрасывают недостоверную информацию, которая не имеет никакого отношения к тому, что происходит в клубе. Мы не рассматриваем продажу наших лидеров, как и приход новых игроков, в частности Соболева, на позицию, где у нас уже есть сильные футболисты», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Локомотива».

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат» сообщил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев может перейти в «Локомотив» в обмен на вингера Сергея Пиняева.

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