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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Историю инициировал сам Соболев». Новые детали трансферной саги «Спартака» и «Зенита»

Кто в Петербурге за и против перехода? Сколько было предложений? И что Станкович сказал Александру? Максим Никитин рассказал всё.

Спартак
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Спартак, Александр Соболев: инсайды о трансфере в Зенит, подробности возможного перехода, цена, 30 июля 2024 | Источник: Чемпионат.com

Если вы вдруг не смотрите подкаст «Чемпионата» о российском футболе, то могли упустить важные новости об Александре Соболеве. В «Премьер-лигу несправедливости» пришёл Максим Никитин — автор телеграм-канала «КБ Телега». Ну, а так как Максим — известный болельщик, блогер и инсайдер о «Спартаке», без жирных инсайдов о клубе он нас не оставил. Давайте по пунктам.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» не хотел Соболева — Александр сам предложил себя клубу

— История инициирована самим Соболевым, — рассказал Никитин. — В «Зените» никогда бы не подумали, что Соболев может и в целом захочет перейти к ним из «Спартака».

Когда пошли инсайды по Соболеву, контакта между «Зенитом» и «Спартаком» ещё не было. И даже когда была информация, что всё согласовано, клубы ещё не связывались. Первый прямой контакт случился примерно тогда, когда состоялось собрание РПЛ. И он до сих пор остаётся единственным.

Предложение «Спартаку» по Соболеву было лишь одно

— € 8 млн от «Зенита» — не секрет, и это правда. Предложение было именно таким. «Спартак» счёл его маленьким — решили взять побольше. После этого «Спартак» попросил улучшить предложение, и «Зенит» больше не возвращался. На сегодня нового предложения ещё не поступило.

Мне кажется, вялая попытка Соболева продавить переговоры в каком-то смысле даже замедляет процесс. По разговорам в футбольной среде знаю психологию боссов «Зенита»: если бы Соболев забил три «Оренбургу», они бы завтра пришли с предложением, которое устраивает «Спартак». Но руководство «Зенита» видит другое: Соболев плохо сыграл с «Оренбургом», а потом говорит на тренировке, что не может показывать нормальный футбол, потому что хочет в «Зенит», и вообще у него сложные трансферные обстоятельства. И в «Зените» на это смотрят и, скорее, думают: нужен ли нам вообще этот парень?

Семак хочет нападающего, но не все в клубе его поддерживают

— Не надо забывать, что в «Зените» есть разные люди — кто хочет взять Соболева и кто не хочет. Семак и Погорелов хотят, а сторона Медведева не горит желанием его приглашать. Возможно, и Миллер не хочет — уж не знаю, насколько он в этих процессах участвует. И фанаты не хотят.

Ситуация двоякая, и поэтому предложение «Зенита» такое невысокое. «Зенит» как клуб не особо сильно заинтересован в Соболеве. Отдельные должностные лица хотят, а другие не хотят — есть разногласия.

Соболев — не главная задача «Зенита» на трансферном рынке

— По моей информации, Соболев сейчас для «Зенита» второй выбор. И клуб ищет первого нападающего, более сильного. Насчёт паспорта не знаю, но речь, скорее, об игроке не из России. Потому что среди российских нападающих сложно найти кого-то сильнее Соболева.

Конфликта у Станковича и Соболева нет

— Станкович очень дипломатично общался с Соболевым. «Саш, твой выбор, хорошо». То есть не было каких-то диктаторских ноток — даже тогда, когда Соболев объявлял, что не может сконцентрироваться на тренировочном процессе. Станкович сказал: окей, мы уважаем Сашин выбор, хорошо, что сказал честно, тренируйся индивидуально. То есть мосты между тренером и игроком не сожжены.

Авторы: Максим Пахомов, Михаил Рождественский

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