Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Дрита
Брейдаблик
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Кубок России
18:30
Рубин
Акрон
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Линколн
Футбол. Еврокубки
19:00
Флора
Виртус
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Струга
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Фенербахче
Лугано
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Балкани
Футбол. Кубок России
21:00
Зенит
Факел
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Целе
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:45
Морнар
Раднички К
Футбол. Еврокубки
22:00
Дечич
Динамо Бт
Все события
12:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Мостовой: «Краснодар» пожинает плоды бестолкового назначения Мурада Мусаева

Бывший российский футболист, экс-полузащитник московского «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о «Краснодаре».

Краснодар
Александр Мостовой: «Краснодар» пожинает плоды бестолкового назначения Мурада Мусаева | Источник: Чемпионат.com

«Быки» в первых двух матчах нового сезона РПЛ набрали два очка.

«Краснодар» сейчас пожинает плоды решение убрать Ивича и назначить Мусаева. Ещё в прошлом сезоне никто не понял увольнения, и я один из первых кричал: «Как можно убирать Ивича, чья команда идёт на первом месте? И на его место назначать человека, который видел футбол только по телевизору». «Краснодар» при Ивиче претендовал на чемпионство и должен был становиться чемпионом. Но благодаря бестолковому решению «Краснодар» оплошался в прошлом году и в этом сезоне это продолжается«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Медальный зачёт Олимпиады — это какое-то безумие. США нет даже в топ-5!
Триатлон не состоялся из-за грязной Сены! Что происходит в 4-й день Игр
Очередной скандал на Олимпиаде: болельщики освистали чемпиона после финиша
«Это было низко». Церемонию открытия Олимпиады раскритиковали во всём мире
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь