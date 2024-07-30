Аршавин заявил, что у «Спартака» Романцева и «Зенита» Семака есть схожести | Источник: Чемпионат.com

— «Зенит» Семака сильнее «Спартака» Романцева или некорректно сравнивать?

— Я бы не сравнивал «Зенит» Семака и «Спартак» Романцева, хотя, конечно, некоторые схожести есть.

— Насколько принципиально для «Зенита» обойти «Спартак» в год столетия клуба по количеству российских чемпионств?

— «Спартак» — всегда принципиальный соперник. И быть в чём-то лучше него, думаю, всегда хорошо для болельщиков, потому что они всегда друг другу об этом могут сказать, — приводит слова Аршавина Sport24.