Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, почему пропустил всю первую половину сезона-2023/2024

— Так и было. Галик заклинило так, что я его не мог разогнуть. Когда били пенальти, я чуть-чуть расходился и чувствовал себя нормально. Но хрящ между костями гулял. Если определённым образом перевернётся — идёт воспаление и нога блокируется. Полсезона точно я с этой проблемой играл. Всё началось с перелома ноги в матче с «Торпедо». От этой травмы я восстановился, но начались неприятности с голеностопом. На ровном месте хрящ мог вылететь, даже при ходьбе. Были моменты в тренировочном процессе: хоп — заклинило, и я уходил с поля, ничего не мог сделать. Сколько мог — терпел. Но уже в перерыве матча с «Зенитом» понял, что больше не могу. После игры сказал Николаевичу (доктору Безуглову): «Давайте уже сделаем операцию. Понимаю, что выпаду на долгий срок — пять-шесть месяцев. Но я уже психологически устал с этим бороться».