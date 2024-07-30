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14:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, почему пропустил всю первую половину сезона-2023/2024

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своей травме, из-за которой пропустил всю первую половину сезона-2023/2024.

ЦСКА
Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, почему пропустил всю первую половину сезона-2023/2024 | Источник: Чемпионат.com

— Федотов поначалу был оптимистичен: «У Дивеева заклинил голеностоп, поэтому замена вынужденная. Надеемся, что там не будет травмы». Что случилось на самом деле?

 — Так и было. Галик заклинило так, что я его не мог разогнуть. Когда били пенальти, я чуть-чуть расходился и чувствовал себя нормально. Но хрящ между костями гулял. Если определённым образом перевернётся — идёт воспаление и нога блокируется. Полсезона точно я с этой проблемой играл. Всё началось с перелома ноги в матче с «Торпедо». От этой травмы я восстановился, но начались неприятности с голеностопом. На ровном месте хрящ мог вылететь, даже при ходьбе. Были моменты в тренировочном процессе: хоп — заклинило, и я уходил с поля, ничего не мог сделать. Сколько мог — терпел. Но уже в перерыве матча с «Зенитом» понял, что больше не могу. После игры сказал Николаевичу (доктору Безуглову): «Давайте уже сделаем операцию. Понимаю, что выпаду на долгий срок — пять-шесть месяцев. Но я уже психологически устал с этим бороться».

— До этого можно было не доводить?

 — Задавался таким вопросом. В матче с «Уралом», уже зимой, у меня начал галик болеть. Сделали МРТ, выявили проблему с хрящом. Можно было тогда сделать операцию, но я слишком хотел играть. А сейчас уже вопрос стоял, когда оперироваться: после окончания сезона или уже после Суперкубка. Хотя после «Краснодара» у меня ничего не болело, а после «Зенита» — схватило, — рассказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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