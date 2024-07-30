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18:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» предложил € 11 млн за 24-летнего вингера из Португалии — Record

«Краснодар» сделал предложение португальской «Витории Гимарайнш» на сумму € 11 млн за 24-летнего крайнего нападающего Жоту Силву. Об этом сообщает Record.

Краснодар
«Краснодар» предложил € 11 млн за 24-летнего вингера из Португалии — Record | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, конкуренцию российскому клубу в борьбе за португальского футболиста составляют «Ноттингем Форест» и «Панатинаикос», которые предлагают «Витории Гимарайнш» около € 7 млн за переход вингера.

Силва выступает в составе португальской команды с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 83 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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