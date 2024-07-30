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19:10 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Ростове» ответили на вопрос о продлении контракта с Валерием Карпиным

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о пролонгации трудового соглашения с главным тренером команды Валерием Карпиным, заканчивающегося 31 мая 2026 года.

Ростов
В «Ростове» ответили на вопрос о продлении контракта с Валерием Карпиным | Источник: Чемпионат.com

«Начал ли “Ростов” вести переговоры о продлении контракта с Валерием Карпиным после его нового соглашения с РФС? У нас действующий контракт. Если что-то поменяется, если будем продлевать, то мы вам обязательно сообщим. Сейчас мы работой Валерия Карпина довольны», — приводит слова Рыскина ТАСС.

28 июня Российский футбольный союз (РФС) объявил о продлении контракта с Карпиным, возглавляющим сборную России, на четыре года.

55-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Ростова» в декабре 2017 года и покинул её в августе 2021 года, однако в марте 2022 года вернулся обратно. За этот период под руководством Карпина жёлто-синие провели 205 матчей во всех турнирах, в 86 из которых одержали победы.

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