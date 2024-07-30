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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Игорь Дивеев: понятно, что не поехал бы в Европу «за три копейки»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал финансовый аспект в случае его возможного переходу в одну из европейских лиг.

ЦСКА
Игорь Дивеев: понятно, что не поехал бы в Европу «за три копейки» | Источник: Чемпионат.com

— Насколько для тебя важен финансовый аспект при возможном переходе в Европу?

 — Понятно, что я бы не поехал играть за три копейки. Никто не захочет падать по деньгам, условно, со 100 тысяч до трёх. Да и клубы вряд ли станут такое предлагать — они ведь тоже оценивают тебя как игрока, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник ЦСКА провёл два матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол. Трансферная стоимость защитника сборной России, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 6 млн.

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