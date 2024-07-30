Игорь Дивеев: понятно, что не поехал бы в Европу «за три копейки»

— Понятно, что я бы не поехал играть за три копейки. Никто не захочет падать по деньгам, условно, со 100 тысяч до трёх. Да и клубы вряд ли станут такое предлагать — они ведь тоже оценивают тебя как игрока, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.