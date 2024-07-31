Филатов будет считать успехом третье или четвертое место «Локомотива» в РПЛ
В двух стартовых турах московский клуб набрал три очка.
В двух стартовых турах московский клуб набрал три очка.
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Третье или четвертое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2024/25 будет успехом для московского «Локомотива». Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов.
В двух стартовых турах «Локомотив» набрал три очка, обыграв дома тольяттинский «Акрон» (3:2) и уступив в гостях столичному «Динамо» (1:3). 30 июля железнодорожники дома победили «Ростов» в Фонбет — Кубке России со счетом 1:0.
«В принципе нормальный старт для “Локомотива”, — сказал Филатов. — Игра с “Ростовом” была тяжелой, “Ростов” — хорошая команда. Если брать атаку, то, на мой взгляд, сейчас сильнейший Сергей Пиняев. Жизнь покажет, как он выступит, только начало сезона. Судя по потерям, что происходит в данный момент, за первое место тяжело будет бороться “Локомотиву”. Я буду считать успехом третье или четвертое место».
В межсезонье «Локомотив» покинули в том числе нападающий Артем Дзюба, полузащитники Максим Глушенков, Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов.