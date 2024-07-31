Филатов будет считать успехом третье или четвертое место «Локомотива» в РПЛ

В двух стартовых турах «Локомотив» набрал три очка, обыграв дома тольяттинский «Акрон» (3:2) и уступив в гостях столичному «Динамо» (1:3). 30 июля железнодорожники дома победили «Ростов» в Фонбет — Кубке России со счетом 1:0.

«В принципе нормальный старт для “Локомотива”, — сказал Филатов. — Игра с “Ростовом” была тяжелой, “Ростов” — хорошая команда. Если брать атаку, то, на мой взгляд, сейчас сильнейший Сергей Пиняев. Жизнь покажет, как он выступит, только начало сезона. Судя по потерям, что происходит в данный момент, за первое место тяжело будет бороться “Локомотиву”. Я буду считать успехом третье или четвертое место».