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10:25 (мск), источник: ТАСС

Филатов будет считать успехом третье или четвертое место «Локомотива» в РПЛ

В двух стартовых турах московский клуб набрал три очка.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК «Локомотив»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Третье или четвертое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2024/25 будет успехом для московского «Локомотива». Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов.

В двух стартовых турах «Локомотив» набрал три очка, обыграв дома тольяттинский «Акрон» (3:2) и уступив в гостях столичному «Динамо» (1:3). 30 июля железнодорожники дома победили «Ростов» в Фонбет — Кубке России со счетом 1:0.

«В принципе нормальный старт для “Локомотива”, — сказал Филатов. — Игра с “Ростовом” была тяжелой, “Ростов” — хорошая команда. Если брать атаку, то, на мой взгляд, сейчас сильнейший Сергей Пиняев. Жизнь покажет, как он выступит, только начало сезона. Судя по потерям, что происходит в данный момент, за первое место тяжело будет бороться “Локомотиву”. Я буду считать успехом третье или четвертое место».

В межсезонье «Локомотив» покинули в том числе нападающий Артем Дзюба, полузащитники Максим Глушенков, Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов.

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