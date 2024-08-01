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14:59 (мск), источник: ТАСС

Футболиста «Факела» Маркова дисквалифицировали на два матча

Игрок был удален в матче против «Акрона».

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Факел"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего воронежского «Факела» Евгения Маркова на два матча по итогам игры второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

27 июля «Факел» уступил «Акрону» со счетом 0:2. Марков был удален в конце первого тайма.

«Мы рассмотрели удаление футболиста “Факела” Евгения Маркова за грубое нарушение, — сказал Григорьянц. — Он принял участие в заседании онлайн вместе с юристом, он объяснил, что хотел сыграть в мяч, но игрок “Акрона” выбил его, поэтому был удар по ноге. Марков не попал по мячу и ударил прямой ногой с открытыми шипами, поэтому нарушение серьезное. КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока на два матча».

В следующем туре РПЛ «Факел» 4 августа дома сыграет с «Краснодаром».

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