Футболиста «Факела» Маркова дисквалифицировали на два матча

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего воронежского «Факела» Евгения Маркова на два матча по итогам игры второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Мы рассмотрели удаление футболиста “Факела” Евгения Маркова за грубое нарушение, — сказал Григорьянц. — Он принял участие в заседании онлайн вместе с юристом, он объяснил, что хотел сыграть в мяч, но игрок “Акрона” выбил его, поэтому был удар по ноге. Марков не попал по мячу и ударил прямой ногой с открытыми шипами, поэтому нарушение серьезное. КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока на два матча».