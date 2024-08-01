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19:35 (мск), источник: Sport24

РФС снял запрет с «Химок» на регистрацию новых игроков

Заседание палаты РФС по разрешению споров сняло запрет с «Химок» на регистрацию новых игроков.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
РФС снял запрет с «Химок» на регистрацию новых игроков | Источник: rfs.ru

«Удовлетворить заявление ФК “Химки” о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Талалаев vs. ФК “Химки”. В связи с исполнением ФК “Химки” решения палаты по разрешению споров от 19 июля 2024 года по делу Талалаев А. В. vs. ФК “Химки” снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ФК “Химки”, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК “Химки” имеет право регистрировать новых футболистов», — говорится в заявлении РФС.

Напомним, ранее палата по разрешению споров РФС обязала «Химки» выплатить бывшему главному тренеру команды Андрею Талалаеву выходное пособие в полном объеме за одностороннее расторжение контракта.

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