Глушаков: И я могу стать главным тренером «Барселоны»

Текущие события
Футбол. Еврокубки
1.08
Витория Гимарайнш
Флориана
Футбол. Еврокубки
1.08
Будучност
ЦСКА 1948
Футбол. Еврокубки
1.08
ХБ Торсхавн
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
1.08
Сент-Миррен
Валюр
Футбол. Еврокубки
1.08
Ла Фиорита
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
1.08
Шелбурн
Цюрих
Футбол. Еврокубки
1.08
Рапид В
Висла Кр
Футбол. Еврокубки
1.08
ДАК
Зиря
Футбол. Еврокубки
1.08
Шленск
Рига
Футбол. Еврокубки
1.08
Войводина
Аякс
Футбол. Еврокубки
1.08
Серкль Брюгге
ФК Килмарнок
Футбол. Еврокубки
1.08
Риека
Корвинул
Футбол. Еврокубки
1.08
Ботев Пл
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
1.08
Эгнатия
Викингур Р
Футбол. Еврокубки
1.08
Викингур Л
Гент
Футбол. Еврокубки
1.08
Неман
ЧФР
Футбол. Еврокубки
1.08
Партизани
Иберия 1999
Футбол. Еврокубки
1.08
Трабзонспор
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
1.08
Маккаби Петах-Тиква
Брага
Футбол. Еврокубки
1.08
Вадуц
Сент-Патрик'с Атлетик
Футбол. Еврокубки
1.08
Черно Море
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
1.08
Силькеборг
Мольде
Футбол. Еврокубки
1.08
Эльфсборг
Шериф
Футбол. Еврокубки
1.08
Копенгаген
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
1.08
Бранн
Гоу Эхед Иглз
Футбол. Еврокубки
1.08
Торпедо Кт
Омония
Футбол. Еврокубки
1.08
Тромсе
КуПС
Футбол. Еврокубки
1.08
Университатя Кр
Марибор
Футбол. Еврокубки
1.08
Карнарвон
Легия
Футбол. Еврокубки
1.08
Прогрес
Юргорден
Футбол. Еврокубки
1.08
Слима
Ноа
Футбол. Еврокубки
1.08
Интер Э
АЕК
Футбол. Еврокубки
1.08
Пайде
Стьярнан
Футбол. Кубок России
1.08
Динамо Мх
Крылья Советов
Футбол. Еврокубки
1.08
Левадия
Осиек
Футбол. Еврокубки
1.08
Полесье
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
1.08
Пафос
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
1.08
Тобол Кс
Санкт-Галлен
Футбол. Еврокубки
1.08
Трансинвест
Млада-Болеслав
Футбол. Еврокубки
1.08
Сабах
Маккаби Хайфа
П 3:2
Футбол. Еврокубки
1.08
АЕК Л
Пакш
Футбол. Еврокубки
1.08
Ордабасы
Дифферданж
П 4:3
Футбол. Еврокубки
1.08
Браво
Зриньски
Футбол. Еврокубки
1.08
Урарту
Баник О
Футбол. Еврокубки
1.08
Лапи
Брённбю
Футбол. Еврокубки
1.08
Арарат-Армения
Зимбру
Футбол. Еврокубки
1.08
Астана
Милсами
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
28.07
Краснодар
Динамо Мх
28.07
Оренбург
Ахмат
28.07
Химки
Спартак
27.07
Факел
Акрон
27.07
Рубин
Зенит
27.07
Динамо
Локомотив
27.07
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
26.07
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
02:04 (мск), источник: Sport24

Глушаков: И я могу стать главным тренером «Барселоны»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о работе с новым главным тренером команды Франком Артигой.

Химки
БарселонаПремьер-лига: таблица и календарь
Глушаков: «И я могу стать главным тренером “Барселоны” | Источник: РИА "Новости"

— Прекрасно работаем с Артигой. Возглавит ли он «Барселону» в будущем? Все возможно. И я могу стать главным тренером «Барселоны».

— То есть «Химки» сейчас играют по принципам «Барселоны»?

— Артига — хороший специалист, разбирается в футболе. Он тренировал мировых звезд. С ним все учатся, работают и стремятся на повышение, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Артига руководил юношескими командами «Барселоны».

Читайте также от «Sport24»
Валя Карнавал показала сексуальную фигуру в откровенном купальнике: горячие фото
«Вот это фигура!» Украинская певица Лобода в купальнике показала себя со всех сторон на пляже в Испании
Финалистка конкурса «Мисс Россия» подразнила подписчиков сочными ягодицами в купальнике
Экс-участница «Фабрики звезд» выложила жаркое фото в купальнике: 34-летняя жена 22-летнего хоккеиста Пономарева
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь