Глушаков: И я могу стать главным тренером «Барселоны»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о работе с новым главным тренером команды Франком Артигой.
Химки
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о работе с новым главным тренером команды Франком Артигой.
— Прекрасно работаем с Артигой. Возглавит ли он «Барселону» в будущем? Все возможно. И я могу стать главным тренером «Барселоны».
— То есть «Химки» сейчас играют по принципам «Барселоны»?
— Артига — хороший специалист, разбирается в футболе. Он тренировал мировых звезд. С ним все учатся, работают и стремятся на повышение, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».
Напомним, ранее Артига руководил юношескими командами «Барселоны».