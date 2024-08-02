Глушаков: «И я могу стать главным тренером “Барселоны” | Источник: РИА "Новости"

— Прекрасно работаем с Артигой. Возглавит ли он «Барселону» в будущем? Все возможно. И я могу стать главным тренером «Барселоны».

— То есть «Химки» сейчас играют по принципам «Барселоны»?

— Артига — хороший специалист, разбирается в футболе. Он тренировал мировых звезд. С ним все учатся, работают и стремятся на повышение, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».