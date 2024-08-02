«Динамо» продлило контракт с Нгамале

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Камерунский полузащитник Муми Нгамале подписал новый контракт с московским «Динамо», сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на два года.

Полузащитник в прошедшем сезоне провел за команду 33 матча, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. Камерунец перешел в столичный клуб осенью 2022 года из швейцарского «Янг Бойз».