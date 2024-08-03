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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Акрон» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между тольяттинским «Акроном» и московским «Динамо».

Акрон
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«Акрон» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на предстоящую встречу:

«Акрон» заработал три очка после первых двух туров и занимает девятое место в турнирной таблице. «Динамо» идёт на второй строчке, одержав на старте две победы и набрав шесть очков.

Отметим, что это будет первый домашний матч для «Акрона» в РПЛ в истории клуба. «Солидарность Арена» является домашним стадионом новичка лиги в нынешнем сезоне.

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