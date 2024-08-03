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15:13 (мск), источник: Sport24

«Спартак» объявил о трансфере Маркиньоса

Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере левого атакующего полузащитника Маркиньоса.

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Контракт с 24-летним игроком подписан на три года. Он будет выступать за «Спартак» под 8-м номером.

Первые титулы в Венгрии Маркиньос завоевал под руководством Станислава Черчесова, а в прошлом сезоне его главным тренером был Деян Станкович.

Всего бразилец провел за «Ференцварош» 97 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 26 голевых передач.

Ранее СМИ сообщили, что красно-белые заплатят за трансфер бразильца 5 миллионов евро, а сам футболист подпишет 3-летний контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

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