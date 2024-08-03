«Спартак» объявил о трансфере Маркиньоса

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-15502770&hd=2&id=456248896&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Контракт с 24-летним игроком подписан на три года. Он будет выступать за «Спартак» под 8-м номером.

Первые титулы в Венгрии Маркиньос завоевал под руководством Станислава Черчесова, а в прошлом сезоне его главным тренером был Деян Станкович.

Всего бразилец провел за «Ференцварош» 97 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 26 голевых передач.