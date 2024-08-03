«Херенвен» обратился в CAS из-за скандальной истории с игроком ЦСКА | Источник: Спорт РИА Новости

Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» летом 2020 года. В ноябре 2022 года генеральный директор нидерландского клуба заявил, что армейцы не выплатили полностью сумму за трансфер нигерийца. Тогда в пресс-службе московского клуба сообщили РИА Новости, что ЦСКА обратился к «Вест Хэму» с просьбой перевести деньги, которые английский клуб должен за переход хорвата Николы Влашича, «Херенвену». Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клубу придется закрыть долг перед «Херенвеном» в размере трех миллионов евро.

«Мы долго держались, но теперь вы начинаете ощущать потерю этих миллионов, — заявил исполнительный директор “Херенвена” Ферри де Хан. — Это приведет к проблемам в этом сезоне, и нам придется принять это во внимание».