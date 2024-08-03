Тюкавин забивает, стандарты работают. «Динамо» поедет в гости к «Зениту» с тремя победами в трех турах | Источник: ФК «Динамо»

Новичок премьер-лиги в стартовых турах уже приучил, что его футбол — это эмоции. Поэтому от первого на новом уровне домашнего матча в плане зрелища ждали многого. В Самаре и предматчевая обстановка была что надо. На окрасившейся в красно-черные цвета арене «Акрон» организовал для болельщиков обширную развлекательную программу, но главным, естественно, оставался футбол.

Тольяттинцы свои амбиции обозначили сразу, стараясь отвечать на каждую атаку «Динамо» своей. Обострение со стороны Солтмурада Бакаева выглядело даже солиднее, что создали до этого гости. Однако такой футбол на встречных курсах — идеальный расклад для команды Марцела Лички. Даже с поправкой на агрессивный прессинг волжан, который порой осложнял бело-голубым жизнь. Они, впрочем, тоже прилично давили на соперника, когда тот выходил из обороны.

То есть, в данном случае понятие атакующая игра — это не про какую-то анархию и футбол без центра поля. Просто красиво можно и прессинг преодолевать. За счет наигранных комбинаций и перестроений, либо индивидуальных действий. У динамовцев еще и работали длинные передачи. Самый показательный момент — заброс на Гладышева, который раскачал защитника на входе в штрафную, но не смог пробить Волкова.

Вратаря, который прошел с «Акроном» весь путь, начиная с любительского уровня, вообще было трудно удивить. Не удалось это ни Скопинцеву, ни Бителло, который завершал образцовую комбинацию с участием Нгамале и Тюкавина. Зато вновь отлично работали динамовские стандарты. В четвертый раз в этом чемпионате они принесли успех, когда свой лицевой счет наконец-то открыл отклеившийся от защитников Тюкавин. А еще — и снова после корнера — мог забить Майсторович, однако после атаки серба со «второго этажа» мяч с ленточки выбил Лончар.

Хозяевам — что естественно — атаковать было сложнее. Периодически «Динамо» за счет контроля мяча в позиционном нападении сбивало красно-черным темп. Те старались отвечать тем же, и, в принципе, порой гол был совсем рядом. Так, мяч едва не завернул в дальний угол после подачи Данилина, а Лончар попал в сетку с внешней стороны.

Второй тайм «Динамо» начало агрессивнее. Отлично начавший сезон Гладышев заработал перспективный штрафной, но Волков — пусть и не без труда — справился с ударом Чавеса.

Дальше — больше. Еще один сейв Волкова после удара Фомина в ближний угол. Потом — попадание Гладышева в штангу. «Акрон» не сломался и выдал свой крутой отрезок — с дальним ударом Димоски и крутым угловым, когда подача пошла к линии штрафной, и Савичев атакой с лета серьезно напряг Лунева. Только у данной активности была обратная сторона. «Динамо» получило свободное пространство, которым прекрасно пользовалось.

А количество быстрых встречных атак перешло в качество, когда за мяч зацепился Тюкавин, а Фомин вывел на удар пробившего под дальнюю штангу Гладышева.

Класс брал свое. Хотя забей попавший в перекладину Бителло, крупный счет выглядел бы слишком сурово по отношению к «Акрону».

Волжан снова хочется похвалить — за смелость, за дриблинг Бакаева (он мог забивать в концовке с подачи Эсанова), за очередной запоминающийся выход на замену 17-летнего Дмитриева. Пока «Акрон» набивают шишки и учатся играть с тяжеловесами премьер-лиги. Главное — команда Заура Тедеева верна себе. Как, собственно, и «Динамо», которое подходит к предстоящему в следующем туре визиту в гости к «Зениту» со стопроцентным результатом. Три матча, три победы, да и выбор игроков у Лички постепенно увеличивается.