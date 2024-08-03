5:0! «Зенит» искромсал «Ростов», у Глушенкова — хет-трик на глазах у Карпина

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Новое шоу

Матч против «Ростова» стал для «Зенита» первым домашним в текущем чемпионате, поэтому сине-бело-голубые подготовились к нему основательно. Как известно, петербуржцы в конце сезона отметят столетие, и уже сейчас подогревают интерес болельщиков к празднованию этого события.

Перед игрой «Зенит» украсил газон: в центральном круге появилось изображение столетнего шеврона, который нанесли не только на форму сине-бело-голубых, но и на протоколы, которые выдают журналистам перед матчами. А еще петербуржцы презентовали зрителям целое шоу с барабанщиками, десятками артистов и двумя новыми фигурами надувных львов. Всего задействовали 180 сценических спецэффектов и все световое мультимедийное оборудование стадиона.

Сверхмотивация Глушенкова

«Зенит» и сезон начал по-чемпионски. Очевидно, что в знаковый для себя год он хочет не просто выиграть очередное золото, а сделать это досрочно, не как минувшей весной. В четырех стартовых матчах сезона во всех турнирах невская команда забила 15 мячей, хотя на своем поле провела только одну игру.

Нет сомнений, что и на «Ростов» настраивались серьезно. Особенно высокой мотивация была у Максима Глушенкова: лучший бомбардир РПЛ не просто проводил очередной матч, а играл против команды, которую возглавляет главный тренер сборной России. Валерий Карпин уже не включал тогда еще хавбека «Локомотива» в заявку, что породило массу домыслов об их конфликте с Глушенковым.

Состав «Зенита» легко угадывался и в точности повторял тот, что разгромил «Рубин» в предыдущем туре. У «Ростова» тоже обошлось без сюрпризов, хотя позиция центрфорварда вызывала вопросы: Комличенко на старте сезона выглядит хуже Голенкова, но в основе появился именно Николай.

Исход решен к середине первого тайма

Перед стартовым свистком Карпин пожаловался на закрытую крышу в Санкт-Петербурге. Да, в чаше стадионе было душно, но сделали это правильно: в конце первого тайма на Крестовском острове пошел сильный ливень. А вот Карпин наверняка к тому времени уже не обращал внимания на духоту, ведь проблемы «Ростову» создавала совсем не крыша, а соперник.

Перед игрой казалось, что единственный козырь желто-синих — фирменный высокий прессинг, с которым «Зенит» и, в частности, Латышонок, в этом сезоне еще не встречались. Но в первом тайме «Ростов» свой козырь толком не использовал, а сине-бело-голубые, выдержав небольшую паузу на старте, открыли счет — Педро забил в третьем матче подряд и на ту секунду догнал Глушенкова на вершине снайперской гонки. Однако через шесть минут Максим вновь оторвался от бразильца и остальных — уже к 25-й минуте исход встречи был ясен.

«Ростов» фрагментарно пытался создавать моменты, но глобальных проблем гости «Зениту» не доставляли. А вот петербуржцы гостям — наоборот: на 33-й минуте Кассьерра сделал счет разгромным, а почти сразу Глушенков оформил дубль. Счет 4:0 в матчах «Зенита» уже стал привычным, но к перерыву он так крупно в этом сезоне еще не вел.

И снова разгром

Что Карпин мог сказать игрокам в раздевалке в такой ситуации? Наверное, банальное: сделайте вид, что счет 0:0. И «Ростов» во втором тайме заиграл лучше, хотя, конечно, имеет смысл сделать скидку на мотивацию «Зенита» — хозяевам было бессмысленно рваться вперед.

«Ростов» наконец-то включил фирменный агрессивный прессинг и на 52-й минуте создал первый момент, похожий на опасный: Нино под давлением потерял мяч в штрафной, но Латышонок его подстраховал.

Впрочем, и «Зенит» не собирался останавливаться, и на 68-й минуте довел счет до совсем страшного, а Глушенков блестящим ударом из-за штрафной сделал хет-трик. Шесть голов за три тура у хавбека! Вновь, к слову, сыграла их связка с Венделом — именно бразилец отдал голевой пас.

Забить могли и вышедшие на замену футболисты: Мостовой попал в штангу, Мантуан — в перекладину.

А в конце основного времени «Ростов» упустил единственный голевой момент: Роналдо после углового чуть не забил, но попал прямо в Латышонка — тот зафиксировал мяч.

5:0 — сине-бело-голубые в четвертом матче подряд крупно побеждают и не пропускают, а Глушенков ярко отвечает Карпину на невызов в сборную. Как остановить эту машину?