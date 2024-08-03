Аршавин подверг критике «Ростов» после матча с «Зенитом»

«Может быть, неприятные слова буду говорить о “Ростове”, пусть на меня не обижаются, но прессинга ноль, развития атаки ноль. Обычно “Ростов” — дерзкая, неуступчивая команда. Сегодня этого не было вообще. Хоть и проиграли 0:5, но отлупасили бы “Зенит” — дерзость, какие‑то стычки… а тут — ничего. Нельзя сказать, что кто‑то персонально ошибся. Просто защита стояла как четыре дерева, и мимо них Педро бежит, Глушенков, Вендел. Просто пробегают, а люди — как четыре неповоротливые башни», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».