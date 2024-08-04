Соболев попал в ловушку. Как ему не превратиться в Дзюбу | Источник: Спорт РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев завис в полупозиции. Главный тренер «красно-белых» Деян Станкович на него уже не рассчитывает, но и уйти форвард никак не может. Что же делать опальному футболисту и какое будущее его ждет?

Эпопея с возможным уходом Соболева из «Спартака» в «Зенит» длится все лето. Поначалу в эти слухи верилось с трудом: Александр в составе «красно-белых», конечно, не феерит, но свою работу делает качественно. К тому же попробуй сейчас найти в стране нападающего с похожими габаритами, если в руководстве клуба, конечно, нет преданного фаната талантов Артема Дзюбы. Эти факты могли говорить о том, что новый тренер «красно-белых» Станкович будет настаивать на сохранении Соболева в составе команды. Ведь схема с фактурным нападающим худо-бедно работала, так зачем все ломать, тем более в самом начале, пока серб не притрется к РПЛ?

Однако приезд Станковича в Тушино стал своего рода серьезным катализатором смены настроения у Соболева. По слухам, Александр перестал усердно тренироваться, всем своим видом показывает недовольство нахождением в «Спартаке» и вообще разлагает атмосферу. Сначала генеральный директор клуба Олег Малышев такие слухи жестко пресекал, утверждая, что Соболев продолжает самоотверженно выполнять условия контракта. Эти слова вызывали сомнения, учитывая практически подтвержденный интерес из Петербурга: Сергей Семак все чаще говорил о необходимости покупки рослого нападающего, а один из боссов клуба Александр Медведев в своей любимой манере намекал на набравшие ход переговоры. Вот только уже начался чемпионат, а никакого трансфера так и не произошло.

К этому времени Соболев успел сыграть чуть больше часа в матче первого тура против «Оренбурга» (0:2), причем так неудачно, что участились разговоры о необходимости как можно быстрее расстаться с нападающим. Все стало еще серьезнее, когда в «Спартаке» приняли решение об отстранении Александра от тренировок. В современном футболе это может означать только одно — скорый уход игрока из команды. Но его все нет и нет. Более того, все чаще говорят об охоте «Зенита» за топ-страйкером «Краснодара» Джоном Кордобой. Получается, гегемон выбирает между двумя игроками и пока не может определиться. А может, переговоры по обоим зашли в тупик? Или у Семака появился третий вариант?

Как бы то ни было, карьера Соболева подвисла, попала в полную неопределенность. Что делать футболисту? Проситься обратно в состав «Спартака» — практически нереально, так как в этом случае фанаты «сожрут» как самого Александра, так и Станковича. Идти на финансовые уступки и настоятельно рекламировать себя другим клубам РПЛ? Прямо скажем, круг заинтересованных команд очень узок, к тому же Соболев не тот игрок, который может серьезно подвинуться при переговорах. И это вопрос не денег, а имиджа — дешевить нападающий не будет.

Предположим, что развязка этой запутанной трансферной истории не наступит в августе и сторона Соболева будет активнее работать по внутреннему рынку. Бегло проанализировав варианты, можно констатировать, что форвард, во-первых, неподъемно дорог в нынешних условиях РПЛ, во-вторых, ему мало где может найтись место. Кроме, конечно, вышеупомянутого «Зенита», но этот вариант мы пока отставим. ЦСКА после ухода Федора Чалова нуждается в нападающем, однако вряд ли менеджмент армейцев пойдет на токсичный и недешевый трансфер.

У «Локомотива» просто нет денег, а в обмен Соболева на Сергея Пиняева пока не верится. Что касается «Динамо», то там в начале сезона обозначились проблемы в нападении — Константину Тюкавину нужен качественный сменщик. Подчеркну, именно сменщик, а Соболев не будет спокойно сидеть «на лавке». «Краснодару» Александр просто не нужен, даже если уйдет Кордоба. На юг России вернулся Федор Смолов, за его спиной уже есть интересная молодежь (тот же Александр Кокшаров), да и месть прямому конкуренту в лице «Зенита» за потенциальный уход колумбийца — это не про Сергея Галицкого.

Выходит, что Соболев угодил в карьерный тупик. Пока смутно представляется, что может ему помочь. Если только в Петербурге не соизволят выписать нужный чек в «Спартак» и не попробуют слепить из форварда нового Артема Дзюбу. Но и в это не верится — переговоры клубов окончательно зашли в тупик.