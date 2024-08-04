Вингер «Зенита» Педро объяснил, почему теперь он играет в стартовом составе команды

— В моём подходе к работе ничего не поменялось, я всегда стараюсь отдаваться и выкладываться на максимум на всех тренировках, быть готовым в любой момент помочь команде. А дальше уже решение за тренером. Счастлив, что удаётся помогать, в том числе и результативными действиями на поле. Буду работать ещё больше, чтобы стараться ещё больше пользы приносить, — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.