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12:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Вингер «Зенита» Педро объяснил, почему теперь он играет в стартовом составе команды

18-летний крайний нападающий «Зенита» Педро ответил на вопрос, почему в последних матчах он выходит в стартовом составе сине-бело-голубых.

Зенит
Вингер «Зенита» Педро объяснил, почему теперь он играет в стартовом составе команды | Источник: Чемпионат.com

— Вы теперь играете в стартовом составе. Что произошло: вы лучше тренируетесь, прошла адаптация, больше взаимопонимания с партнёрами стало?

 — В моём подходе к работе ничего не поменялось, я всегда стараюсь отдаваться и выкладываться на максимум на всех тренировках, быть готовым в любой момент помочь команде. А дальше уже решение за тренером. Счастлив, что удаётся помогать, в том числе и результативными действиями на поле. Буду работать ещё больше, чтобы стараться ещё больше пользы приносить, — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Напомним, бразильский футболист вышел в стартовом составе на минувший матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», в котором санкт-петербургский клуб победил со счётом 5:0. Педро отыграл 62 минуты. Ранее крайний нападающий появлялся в стартовом составе на игру 2-го тура чемпионата России с «Рубином», где сине-бело-голубые выиграли у казанского клуба со счётом 4:0. Бразилец провёл на поле 64 минуты.

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