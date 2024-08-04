Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:30
ЦСКА
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
17:30
Факел
Краснодар
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
Сочи
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Первая лига
20:00
Родина
КАМАЗ
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород
Все события
14:24 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Сегодня, 4 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Оренбург».

ЦСКА
Оренбург
Источник: Спорт-Экспресс

Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Обляков, Жемалетдинов, Зделар, Мусаев, Файзуллаев.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Рыбчинский, Михайлов, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья.

В рамках прошлого сезона чемпионата России команды провели между собой два матча. Обе встречи завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1. Также команды дважды сыграли друг с другом на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обоих матчах победу одержали футболисты ЦСКА (6:0 и 3:1).

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА также заработал четыре очка, но располагается на третьей строчке.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная США на Олимпиаде разваливается. Америку везде оставляют без золота
«Не умираю, не переживайте!» Китаянка — после заплыва в Сене
Самая красивая спортменка на Олимпиаде-2024. Кто такая Луана Алонсо?
«Это было низко». Церемонию открытия Олимпиады раскритиковали во всём мире
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь