Медина рассказал, как на «Спартак» повлияло отсутствие Соболева и Джикии

«Это изменения. Футболисты должны быть всегда готовы к такому. Мы профессионалы. Сейчас у нас есть хорошая группа молодых и перспективных футболистов. Самое важное — иметь здоровый коллектив. То, что произошло, уже в прошлом. О прошлом уже не думаем. Думаем только о том, что мы можем сделать для будущего», — приводит слова Медины Metaratings.