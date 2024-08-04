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16:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Факел» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Сегодня, 4 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Факел» и «Краснодар».

Факел
Краснодар
Источник: https://vk.com/pfcfakel

Игра пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Факел»: Беленов, Божин, Мастерной, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Ильин.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Д. Коста, Черников, Сперцян, Козлов, Кастаньо, Кордоба, Са.

После двух туров чемпионата России воронежский клуб не набрал ни одного очка и занимает 14-е место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей заработал два очка и располагается на 11-й строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «быки» одержали победу со счётом 2:0.

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