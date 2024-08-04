«Факел» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

После двух туров чемпионата России воронежский клуб не набрал ни одного очка и занимает 14-е место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей заработал два очка и располагается на 11-й строчке.