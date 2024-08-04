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17:45 (мск), источник: Sport24

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Краснодара» на матч РПЛ

Объявлены стартовые составы «Краснодара» и «Факела» на матч 3-го тура РПЛ.

Факел
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы «Факела» и «Краснодара» на матч РПЛ | Источник: ФК «Краснодар»

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Черников, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Козлов, Кордоба.

Запасные: Дюпин, Эктов, Кайо, Газинский, Кривцов, Батчи, Кевин Пина, Олусегун, Дэвид.

«Факел»: Беленов, Божин, Мастерной, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Ильин.

Запасные: Гудиев, Брызгалов, Юрганов, Щетинин, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия, Мертенс, Аппаев, Гиоргобиани.

Матч между командами пройдет в Воронеже и начнется в 17:30 мск.

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