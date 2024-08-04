Стали известны стартовые составы «Факела» и «Краснодара» на матч РПЛ
Объявлены стартовые составы «Краснодара» и «Факела» на матч 3-го тура РПЛ.
Факел
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Объявлены стартовые составы «Краснодара» и «Факела» на матч 3-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Черников, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Козлов, Кордоба.
Запасные: Дюпин, Эктов, Кайо, Газинский, Кривцов, Батчи, Кевин Пина, Олусегун, Дэвид.
«Факел»: Беленов, Божин, Мастерной, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Ильин.
Запасные: Гудиев, Брызгалов, Юрганов, Щетинин, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия, Мертенс, Аппаев, Гиоргобиани.
Матч между командами пройдет в Воронеже и начнется в 17:30 мск.