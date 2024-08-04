ЦСКА просто стёр «Оренбург»! Команды забили 4 за 15 минут! | Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» и ЦСКА к 3-му туру оказались среди лидеров чемпионата России. Обе команды набрали по четыре очка и перед очной встречей занимали места в топ-5. Редкий случай для их противостояния. Ведь за всю историю матчей оренбуржцы только раз побеждали соперника. Но этот сезон они действительно начали круто — обыграли «Спартак» и поделили очки с «Ахматом». У ЦСКА — идентичная ситуация: уверенно разобрались с «Пари НН» и не смогли обыграть «Ростов».

В составах команд произошли некоторые изменения по сравнению с предыдущим туром: Марко Николич наконец-то смог рассчитывать на Аббоса Файзуллаева, который вернулся с Олимпиады. Он вышел в атакующей тройке вместе с Рифатом Жемалетдиновым и Тамерланом Мусаевым. А вот у Давида Деограсии были небольшие сложности — тренер лишился Эмирджана Гюрлюка, который даже не попал в заявку. Однако вряд ли это принципиально отразилось на «Оренбурге», ведь есть из кого выбирать в линии атаки.

Соперники начали очень осторожно. Без всяких предпосылок к большему количеству голов. В первые 20 минут команды определялись, кто заберёт инициативу, но окончательно так и не решили. Чуть чаще мячом владели хозяева, потом отдали его гостям, но всё это происходило без моментов и почти без ударов. Казалось, всё идёт к тяжелой и низовой встрече. Пока на 23-й минуте мяч не оказался на левом фланге у Данила Кругового. Тот выполнил классный кросс точно на голову Мусаеву. Нападающий забил во втором матче подряд.

А чуть ли не следующая атака — второй гол. На этот раз Иван Обляков навешивал с углового. Виллиан Роша бил головой, Николай Сысуев неудачно отбил перед собой, а первым на добивании оказался Игорь Дивеев. Это ещё повезло сетке, что она не порвалась после выстрела защитника.

В какой-то момент показалось, что в ЦСКА вселился «Зенит» и армейцы продолжат динамичное уничтожение соперника. Но в первой же атаке оппонента — пропустили. Оренбуржцы всё-таки вернулись в игру.

А потом могли и сравнять счёт. Но Брайан Мансилья из убойной позиции пробил выше. Дальше вновь всё внимание — на Сысуева. Новый розыгрыш мяча у ЦСКА, удар Мусаева, а голкипер снова отбил перед собой. В этот раз замыкал Обляков. Третий мяч за тайм влетел в ворота оренбуржцев. Уже в самой концовке тайма москвичам снова повезло — Данила Прохин выше всех выпрыгнул после углового, но мяч угодил в штангу.

Тайм действительно получился очень событийный. А ЦСКА отметился интересным статистическим достижением: восемь ударов по воротам и восемь — в створ. Похожие цифры они держали и бо́льшую часть второго тайма. Ведь сценарий особо не изменился. У ЦСКА не было полного преимущества. Просто они всё забивали. Примерно как и «Зенит» в матче с «Ростовом».

Некоторые ожидали, что «Оренбург» понесётся вперёд. Но этого не произошло. Начало второй половины матча вышло спокойным. Пока ЦСКА не забил четвёртый. И там снова вопросы к Сысуеву. Ведь он лишил чудо-гола Жемалетдинова, который классно бил через себя. Зато потом мяч отскоком от Дивеева влетел в сетку. Дубль для защитника — первый в карьере.

Деограсия провёл четверную замену. Но что-то исправлять было поздно. В ворота гостей сегодня летело всё. А на 71-й минуте оренбуржцы ошиблись на чужой половине поля и пустили контратаку. Секу Койта отыгрался на Облякова, а потом — на Келлвена. Бразилец закатывал уже в пустые.

«Оренбург» не бросил играть. И даже забил один гол, пусть и из небольшого офсайда. Но в целом повлиять на ход матча команда уже никак не могла.

ЦСКА в лайв-таблице вышел на третье место и сейчас является главным преследователем лидеров. Но уже в следующем туре команду Николича ждёт непростой выезд в Краснодар.