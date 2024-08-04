«Динамо» Махачкала — «Пари НН». Стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ
«Динамо» Махачкала и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ.
Динамо Мх
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«Динамо» Махачкала и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ.
«Динамо»: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Крачковский, Сундуков, Сердеров, Р. Магомедов, Касинтура.
Запасные: Т. Магомедов, Табидзе, Храмцов, Кирш, Джапо, Юсупов, Сандрачук, Ангбан, Зинович, Джабраилов, Ш. Гаджиев, А. Гаджиев.
«Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Гоцук, Боженов, Стаматов, Калинский, Глейзер, Веснер Тичич, Ожегович, Зе Турбо.
Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Глущенков, Ведерников, Александров, Шнапцев, Трошечкин, Ермаков, Царукян, Мухин, Кутателадзе, Боселли.
Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится 4 августа. Начало — в 20:30 мск.