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19:50 (мск), источник: Sport24

«Динамо» Махачкала — «Пари НН». Стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ.

Динамо Мх
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«Динамо» Махачкала — «Пари НН». Стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ | Источник: Shutterstock

«Динамо»: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Крачковский, Сундуков, Сердеров, Р. Магомедов, Касинтура.

Запасные: Т. Магомедов, Табидзе, Храмцов, Кирш, Джапо, Юсупов, Сандрачук, Ангбан, Зинович, Джабраилов, Ш. Гаджиев, А. Гаджиев.

«Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Гоцук, Боженов, Стаматов, Калинский, Глейзер, Веснер Тичич, Ожегович, Зе Турбо.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Глущенков, Ведерников, Александров, Шнапцев, Трошечкин, Ермаков, Царукян, Мухин, Кутателадзе, Боселли.

Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится 4 августа. Начало — в 20:30 мск.

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