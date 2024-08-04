Алип исключен из состава «Зенита». Подробности

Источник: ФК "Зенит"

Это произошло после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Факелом» (3:0), который прошел 30 июля.

Казахстанец пропустит две-три недели. На этом отрезке «Зенит» сыграет в РПЛ с «Динамо» (10 августа, дома), «Химками» (18 августа, в гостях) и «Спартаком» (24 августа, дома), а также с «Рубином» (14 августа, в гостях) в Кубке России.

В Казахстане рассчитывают, что футболист вернется в строй к сбору национальной команды, который начнется 1 сентября.