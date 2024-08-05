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01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это беспредел, убийство команды». Главный судейский скандал сезона в РПЛ

«Пари НН» взял первые очки в сезоне, обыграв «Динамо» из Махачкалы.

Динамо Мх
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Динамо Махачкала — Пари НН, судейский скандал с пенальти на Зе Турбо, слова Газизова, Биджиева, Гаджиева, подробности, видео | Источник: ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» проиграло «Пари НН» в матче 3-го тура РПЛ. Хозяева уступили после того, как в их ворота на 80-й минуте после подсказки видеоарбитров поставили спорный пенальти. Интересно, что с 60-й минуты новичок чемпионата России играл в меньшинстве. Далеко не одно судейское решение Яна Бобровского и его коллег на VAR (Рафаэля Шафеев и Алексея Амелина) вызвало бурю эмоций.

Моменты, по которым у общественности есть вопросы:

  • 10-я минута — просмотр VAR после игры рукой Дмитрия Тихого в штрафной «Пари НН» и отсутствие пенальти;
  • 17-я минута — жёсткая игра Кирилла Гоцука в своей штрафной на Эгаше Касинтуре;
  • 60-я минута — вторая жёлтая карточка Муталипу Алибекову и удаление игрока;
  • 79-я минута — пенальти на Зе Турбо в ворота «Динамо» после вмешательства VAR.

Что говорили после матча тренер и руководители «Динамо»

По горячим следам в раздевалке перед командой выступил главный тренер махачкалинцев Хасанби Биджиев.

Следом высказалось руководство.

Есть люди, которые соответствуют требованиям РПЛ не только с точки зрения квалификации, но и с нравственной стороны. Ошибаются все. Отдельные ошибки простительны, однако, когда получаются серия ошибок и откровенно предвзятое судейство, это недопустимо.

Гаджи Гаджиев
Президент «Динамо» Мх

На этом экс-тренер, а ныне функционер не остановился:

«Есть понимание, что случилось в матче — вредительство в российском футболе. Они будут мешать, пока будут судить. Есть понимание, почему так судят нас. Это родилось не сегодня. Это нескончаемый и непобедимый процесс. По этому поводу неплохо сказал Иванов, президент “Урала”.

У нас футболисты пришли из Второй лиги. Они прошли через тяжёлые нагрузки. Игроки «Пари НН» бóльшую часть времени провели на траве и корчились. Ну вы мужчины, встаньте и играйте. Я запрещаю своим игрокам подолгу лежать на поле. Прежде это не приветствовалось, когда мы в Европе котировались. Если не тяжёлая травма, ты должен встать и играть«, — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.

А Шамиль Газизов выступил гораздо жёстче:

Уверен, что случилось убийство команды. Неприятная история. Судья должен прекратить деятельность на поле. Пусть разбираются компетентные органы. Моё мнение, что это беспредел. Нет понимания по многим вопросам, которые связаны с судейством. Пусть выскажутся люди, которые курируют судейство у нас. Подадим мы в ЭСК, но что дальше? Какую это даст пользу команде? Никакую. Непрофессиональное судейство было. Судье надо менять профессию.

Шамиль Газизов
гендиректор «Динамо» Мх
Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
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