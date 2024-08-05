«Это беспредел, убийство команды». Главный судейский скандал сезона в РПЛ
«Пари НН» взял первые очки в сезоне, обыграв «Динамо» из Махачкалы.
«Пари НН» взял первые очки в сезоне, обыграв «Динамо» из Махачкалы.
Махачкалинское «Динамо» проиграло «Пари НН» в матче 3-го тура РПЛ. Хозяева уступили после того, как в их ворота на 80-й минуте после подсказки видеоарбитров поставили спорный пенальти. Интересно, что с 60-й минуты новичок чемпионата России играл в меньшинстве. Далеко не одно судейское решение Яна Бобровского и его коллег на VAR (Рафаэля Шафеев и Алексея Амелина) вызвало бурю эмоций.
Моменты, по которым у общественности есть вопросы:
По горячим следам в раздевалке перед командой выступил главный тренер махачкалинцев Хасанби Биджиев.
Следом высказалось руководство.
Есть люди, которые соответствуют требованиям РПЛ не только с точки зрения квалификации, но и с нравственной стороны. Ошибаются все. Отдельные ошибки простительны, однако, когда получаются серия ошибок и откровенно предвзятое судейство, это недопустимо.
На этом экс-тренер, а ныне функционер не остановился:
«Есть понимание, что случилось в матче — вредительство в российском футболе. Они будут мешать, пока будут судить. Есть понимание, почему так судят нас. Это родилось не сегодня. Это нескончаемый и непобедимый процесс. По этому поводу неплохо сказал Иванов, президент “Урала”.
У нас футболисты пришли из Второй лиги. Они прошли через тяжёлые нагрузки. Игроки «Пари НН» бóльшую часть времени провели на траве и корчились. Ну вы мужчины, встаньте и играйте. Я запрещаю своим игрокам подолгу лежать на поле. Прежде это не приветствовалось, когда мы в Европе котировались. Если не тяжёлая травма, ты должен встать и играть«, — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.
А Шамиль Газизов выступил гораздо жёстче:
Уверен, что случилось убийство команды. Неприятная история. Судья должен прекратить деятельность на поле. Пусть разбираются компетентные органы. Моё мнение, что это беспредел. Нет понимания по многим вопросам, которые связаны с судейством. Пусть выскажутся люди, которые курируют судейство у нас. Подадим мы в ЭСК, но что дальше? Какую это даст пользу команде? Никакую. Непрофессиональное судейство было. Судье надо менять профессию.