«Это беспредел, убийство команды». Главный судейский скандал сезона в РПЛ

Динамо Махачкала — Пари НН, судейский скандал с пенальти на Зе Турбо, слова Газизова, Биджиева, Гаджиева, подробности, видео | Источник: ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» проиграло «Пари НН» в матче 3-го тура РПЛ. Хозяева уступили после того, как в их ворота на 80-й минуте после подсказки видеоарбитров поставили спорный пенальти. Интересно, что с 60-й минуты новичок чемпионата России играл в меньшинстве. Далеко не одно судейское решение Яна Бобровского и его коллег на VAR (Рафаэля Шафеев и Алексея Амелина) вызвало бурю эмоций.

Моменты, по которым у общественности есть вопросы:

10-я минута — просмотр VAR после игры рукой Дмитрия Тихого в штрафной «Пари НН» и отсутствие пенальти;

17-я минута — жёсткая игра Кирилла Гоцука в своей штрафной на Эгаше Касинтуре;

60-я минута — вторая жёлтая карточка Муталипу Алибекову и удаление игрока;

79-я минута — пенальти на Зе Турбо в ворота «Динамо» после вмешательства VAR.

Что говорили после матча тренер и руководители «Динамо»

По горячим следам в раздевалке перед командой выступил главный тренер махачкалинцев Хасанби Биджиев.

Следом высказалось руководство.

Есть люди, которые соответствуют требованиям РПЛ не только с точки зрения квалификации, но и с нравственной стороны. Ошибаются все. Отдельные ошибки простительны, однако, когда получаются серия ошибок и откровенно предвзятое судейство, это недопустимо. Гаджи Гаджиев Президент «Динамо» Мх

На этом экс-тренер, а ныне функционер не остановился:

«Есть понимание, что случилось в матче — вредительство в российском футболе. Они будут мешать, пока будут судить. Есть понимание, почему так судят нас. Это родилось не сегодня. Это нескончаемый и непобедимый процесс. По этому поводу неплохо сказал Иванов, президент “Урала”.

У нас футболисты пришли из Второй лиги. Они прошли через тяжёлые нагрузки. Игроки «Пари НН» бóльшую часть времени провели на траве и корчились. Ну вы мужчины, встаньте и играйте. Я запрещаю своим игрокам подолгу лежать на поле. Прежде это не приветствовалось, когда мы в Европе котировались. Если не тяжёлая травма, ты должен встать и играть«, — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.

А Шамиль Газизов выступил гораздо жёстче: