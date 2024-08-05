Тренер «Ахмата» призвал показать реакцию на поражение от «Локомотива»

«Вообще не получился первый тайм: проигрывали единоборства, а подборы и отскоки попадали к сопернику. Придумали сами себе пенальти, два стандарта — и игра практически была сделана. Второй тайм начали чуть лучше играть, появлялись моменты — наш мяч в ворота не лезет, но после любого отскока соперник быстрее, и у него всё залетает. “Локомотив” выиграл заслуженно, мы — заслуженно проиграли. Такое ощущение, что были немного вымотаны», — приводит слова Адиева официальный сайт «Ахмата».

«Всякое возможно. Но не думаю, что была недооценка. Что касается переоценки, уверенность у ребят росла после неплохих отрезков. Может быть, я недоглядел этот момент. Надо понять, в чем была причина, разобраться в этом, принять правильные решения и идти дальше. Где бы мы не выходили на поле, футбольный клуб “Ахмат” не имеет право играть спустя рукава: мы должны прилагать больше усилий, лучше реагировать. Посмотрим, какая у нас будет реакция после такого матча: если есть характер, то будет всё нормально. Нам надо поработать над психологией», — добавил тренер.