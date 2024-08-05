Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
Енисей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
4.08
Ахмат
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
4.08
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород
Футбол. Первая лига
4.08
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Первая лига
4.08
Родина
КАМАЗ
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
4.08
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород
4.08
Ахмат
Локомотив
4.08
Факел
Краснодар
4.08
ЦСКА
Оренбург
3.08
Рубин
Химки
3.08
Зенит
Ростов
3.08
Акрон
Динамо
28.07
Краснодар
Динамо Мх
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Ахмата» призвал показать реакцию на поражение от «Локомотива»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Футболистам «Ахмата» необходимо показать реакцию на разгромное поражение дома от московского «Локомотива», и если у них есть характер, то в дальнейшем все будет нормально, заявил главный тренер грозненской команды Магомед Адиев после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Тренер «Ахмата» призвал показать реакцию на поражение от «Локомотива» | Источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» в воскресенье проиграл «Локомотиву» на своем поле со счетом 0:5. Грозненская команда набрала только два очка в трех первых матчах нового сезона РПЛ и занимает 14-е место в таблице. В следующем туре «Ахмат» встретится на выезде с московским «Спартаком».

«Вообще не получился первый тайм: проигрывали единоборства, а подборы и отскоки попадали к сопернику. Придумали сами себе пенальти, два стандарта — и игра практически была сделана. Второй тайм начали чуть лучше играть, появлялись моменты — наш мяч в ворота не лезет, но после любого отскока соперник быстрее, и у него всё залетает. “Локомотив” выиграл заслуженно, мы — заслуженно проиграли. Такое ощущение, что были немного вымотаны», — приводит слова Адиева официальный сайт «Ахмата».

«Всякое возможно. Но не думаю, что была недооценка. Что касается переоценки, уверенность у ребят росла после неплохих отрезков. Может быть, я недоглядел этот момент. Надо понять, в чем была причина, разобраться в этом, принять правильные решения и идти дальше. Где бы мы не выходили на поле, футбольный клуб “Ахмат” не имеет право играть спустя рукава: мы должны прилагать больше усилий, лучше реагировать. Посмотрим, какая у нас будет реакция после такого матча: если есть характер, то будет всё нормально. Нам надо поработать над психологией», — добавил тренер.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
На Олимпиаде трансгендер избил девушку за 46 секунд. Женскому спорту конец?
Слив обнаженки из OnlyFans: скандал с русской спортсменкой в Париже
Олимпийскую деревню без конца хейтят. Что так бесит спортсменов?
'Пять минут — и заработал на квартиру': как покушение обогатило фигуристов
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь