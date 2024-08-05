Александр Соболев объяснил, почему выглядит старше своих лет | Источник: Чемпионат.com

— Саш, главное, что я хотел сказать… тебе 26 лет. Я офигел с этого.

— Почему?

— Ты первый человек, которому я без стыда могу сказать, что ты выглядишь старше [своего возраста].

— Потому что в «Спартаке» год [считается] за три, — сказал Соболев в интервью YouTube-каналу NIKITA EFREMOV.

7 марта 2024 года Соболеву исполнилось 27 лет. Вероятно, на момент съёмок Александру было 26 лет.

Ранее стало известно, что Соболева отстранили от основной команды «Спартака».