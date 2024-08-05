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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Локомотиве» новая звезда! Что за воспитанник потащит клуб к медалям РПЛ?

Алексей Батраков находится в системе команды почти 13 лет!

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Полузащитник Локомотива Алексей Батраков, карьера, статистика, подробности, Галактионов, РПЛ-2024/2025 | Источник: Чемпионат.com

Стартовавший сезон РПЛ уже подарил нам несколько футболистов-открытий. Один из самых ярких — полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. 19-летний игрок появился в составе команды ещё весной 2024 года, но в начале нынешнего чемпионата уже стал футболистом старта. Батраков превратился в отличную альтернативу ушедшему в «Зенит» Максиму Глушенкову. А какой путь прошёл Алексей до основы «Локо»?

Батраков — продукт академии «Локо». В интервью YouTube-каналу Юношеской футбольной лиги он даже вспомнил точный день, когда попал в клуб — 11.11.2011 (ему было всего шесть лет). Красиво. Хотя до этого Алексей на протяжении полутора лет занимался мини-футболом. В академии «Локомотива» Батраков выделялся на различных детско-юношеских турнирах. Например, он побеждал с командой в ЮФЛ-2 в сезоне-2020/2021, а в 2023-м — в Молодёжной футбольной лиге.

В МФЛ Алексея, кстати, признали лучшим футболистом турнира. Также он стал лучшим ассистентом и разделил первое место по системе «гол+пас» (9+12 в 17 матчах). В сентябре 2023-го Алексей дебютировал за молодёжную сборную России в матче с Узбекистаном. А в декабре «Локомотив» продлил контракт с полузащитником до 2027-го.

«Мы очень рады, что продлили соглашение с Батраковым. Для нас всегда очень важно, чтобы лучшие воспитанники академии, которые ярко проявили себя на юношеском и молодёжном уровне, получали возможность развиваться дальше в родном клубе. Батраков — один из лучших молодых игроков “Локомотива” за последнее время. В нём есть и талант, и трудолюбие, и мастерство, и характер. Его футбольные и личностные качества уже сейчас выделяются и находятся на высоком уровне — не зря именно его признали лучшим игроком МФЛ. Мы ценим Алексея, верим в него. Рады, что он с нами. Надеемся на его дальнейшее развитие как футболиста», — отметил спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

Батракова привлекали к основной команде ещё летом 2023 года, но по-настоящему он оказался в ней только весной 2024-го. Алексей вышел на замену в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) и провёл на поле более получаса.

«Не знал, когда мне выпадет шанс дебютировать. Благодарен тренерскому штабу за доверие. Когда второй тайм начался, сказали идти разминаться и готовиться к матчу. Доволен дебютом? Конечно же, были ошибки, над которыми нужно работать, но в целом для первой игры — более-менее. Не было такого, что кто-то пихал, ругал? Нет, все только поддерживали. Даже когда я ошибся, все сказали: “Всё хорошо, продолжай, у тебя всё получится”.

Алексей Батраков
полузащитник «Локомотива»

Батраков — универсальный полузащитник. Он может выйти как на позицию опорного или атакующего, так и в роли «восьмёрки». Многофункциональностью Батракова пользуется тренер Михаил Галактионов. Первые шаги весной 2024 года Алексей делал именно в опорной зоне.

«Сегодняшний день таков, что Батраков рвётся и стучится в основной состав. Он хороший матч провёл, выйдя на замену, и сегодня очень прилично выглядел. Свой молодой парень, шансы он будет получать. Кто будет сильнее, точнее даже, кто будет лучше по своему функциональному состоянию в конкретный день, тому и будет отдаваться предпочтение. Зависит и от соперника, с кем мы будем играть, какой характер игры нам предстоит», — ответил Галактионов на вопрос о конкуренции Батракова с Артёмом Карпукасом после матча с «Ростовом» в апреле.

А в мае Алексей забил дебютный мяч за «Локо» в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0). На восьмой минуте он воспользовался пасом от Максима Глушенкова и в касание пробил голкипера оренбуржцев Николая Сысуева. «С “Оренбургом” исполнилась мечта детства. Я с шести лет в системе “Локомотива” и всё это время шёл к тому, чтобы играть за главную команду, забивать голы и помогать ей побеждать. Прошёл долгий и сложный путь, поэтому очень счастлив наконец‑то забить. При этом понимаю, что всё только начинается: надеюсь, это только первый гол из множества», — сказал радостный Батраков после матча. А Галактионов хвалил Алексея за работу в подыгрыше, большой объём и концентрацию.

Новый сезон Батраков начал уже в старте. Он выходил в основе во всех трёх матчах, а по позиции заменил главного игрока «Локо» прошлого сезона — Глушенкова. Сам Алексей в интервью МФЛ рассказывал, что ему нравится больше отдавать голевые передачи, чем забивать. А его любимый игрок — Андрес Иньеста. Позиция «десятки» подталкивает к тому, чтобы быть крутым ассистентом. Но Батраков не забывает отличаться и сам. Уже в 1-м туре он отметился голом в ворота «Акрона» (3:2): на 38-й минуте он ворвался в свободную зону, дотянулся до мяча и перекинул голкипера тольяттинцев Сергея Волкова.

В игре с «Динамо» (1:3) Батраков не отметился результативными действиями, но провёл неплохой матч, даже несмотря на поражение «Локо». А вот с «Ахматом» Алексей устроил шоу: гол + сразу три ассиста! Opta сообщает, что только Арсен Захарян был моложе, чем Батраков, когда сделал три голевые передачи в одном матче РПЛ. Экс-игроку «Динамо» было 18 лет, Алексею уже 19. Но что важнее, Батраков — первый игрок до 20 лет с четырьмя голевыми действиями в матче РПЛ (статистика ведётся с 2009 года). Он сделал это в возрасте 19 лет и 56 дней, опередив прошлого рекордсмена — Фёдора Чалова (20 лет 26 дней).

Как Батраков ставил рекорд? На 17-й минуте он отдал голевой пас на Жерзино Ньямси, навесив со стандарта в штрафную. Ближе к концу тайма связка снова сработала, но на этот раз защитник замкнул подачу Алексея с углового. На 79-й минуте Батраков покатил на Вадима Ракова, накрутившего затем оборону «Ахмата» (ребята играли вместе за молодёжку «Локо»). А на финише игры Алексей забил сам, разобравшись в штрафной после паса от Марио Митая. После матча Батраков был скромен, не выделял себя, отметив общую работу команды.

«Хочу поздравить всех с победой, выдался хороший матч. Забили три мяча в первом тайме и спокойно довели игру до победы. Тренер сказал: выходить на второй тайм будто счёт 0:0. Выходить с такой же активностью и дисциплиной, дожимать соперника. Мы работаем над игрой в обороне, сегодня все молодцы, сыграли “на ноль”, это было очень важно».

Алексей Батраков
полузащитник «Локомотива»

Батраков — третий игрок РПЛ по системе «гол+пас» (два гола, три ассиста) после Максима Глушенкова (6+1) и Вендела (0+6). Алексей на 100% оправдывает доверие Галактионова и ставку на него как на новую «десятку» клуба. Нынешний сезон — важнейший в карьере 19-летнего футболиста. Если он продолжит зажигать, то станет не только лидером «Локомотива», но и игроком сборной России. Есть все возможности в будущем отправиться в Европу. В интервью МФЛ Батраков сказал, что хотел бы поиграть за «Барселону», «Манчестер Юнайтед» или «Милан». Всё в твоих руках, Алексей!

Никита Паглазов

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