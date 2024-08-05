В «Пари НН» отреагировали на судейский скандал в матче с «Динамо» Мх

«Согласен с тем, что, если есть вопросы, обязательно нужно их задавать. Всегда, когда у нас есть вопросы, мы их задаем. Но в ситуации, когда мы видим, что сами недотянули, у самих есть какие-то ошибки, разбираемся внутри. В частности, после матча с “Рубином”, который прошел совсем недавно, у наших болельщиков и футбольных функционеров были вопросы в отношении того, как судилась эта игра. Я не берусь комментировать, это не моя роль — говорить, много было ошибок или мало, этим должны заниматься специалисты.



Если махачкалинское “Динамо” обращается в соответствующие инстанции, они имеют на это право. Мы со своей стороны тоже зафиксировали несколько моментов в нашу сторону. Но повторюсь, что мы не имеем права говорить однозначно, что они были направлены против нас. Мы обязательно внутри обсудим — если они как-то повлияли на качество игрового процесса, тоже будем обращаться в ЭСК», — приводит слова Мелика-Гусейнова «РБ Спорт».