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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Сегодня, 5 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов».

Спартак
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Команды назвали стартовые на игру.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Витюгов, Бабкин, Орозко, Ежов, Цыпченко, Шитов.

После двух туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал три очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счётом 2:1. Во втором круге самарцы потерпели поражение со счётом 3:4.

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