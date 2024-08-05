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19:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой сравнил трансферные кампании «Спартака» и «Зенита»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» сравнил летние трансферные кампании «Спартака» и «Зенита».

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас начало сезона. “Зенит” всех громит, но с одним только трансфером — Глушенковым. “Зенит” и так был силен, в лице Глушенкова он стал еще сильнее. По “Спартаку” пока трудно говорить: только начало, команда выигрывает. Так что говорить по всем новичкам можно будет только в середине чемпионата. Но Барко уже забил шикарный гол, Маркиньоса увидим. У той и другой команды на скамейке еще человек 15. “Спартак” продолжает усиливаться, потому что на фоне такого “Зенита” нужно как-то подбираться. Посмотрим, смогут ли они», — сказал Мостовой «СЭ».

По данным Transfermarkt, красно-белые в это трансферное окно сделали приобретений уже на 23,5 миллиона евро. Сумма трансферов «Зенита» составляет 16,8 миллионов евро.

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