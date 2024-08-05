Мостовой сравнил трансферные кампании «Спартака» и «Зенита»

«Сейчас начало сезона. “Зенит” всех громит, но с одним только трансфером — Глушенковым. “Зенит” и так был силен, в лице Глушенкова он стал еще сильнее. По “Спартаку” пока трудно говорить: только начало, команда выигрывает. Так что говорить по всем новичкам можно будет только в середине чемпионата. Но Барко уже забил шикарный гол, Маркиньоса увидим. У той и другой команды на скамейке еще человек 15. “Спартак” продолжает усиливаться, потому что на фоне такого “Зенита” нужно как-то подбираться. Посмотрим, смогут ли они», — сказал Мостовой «СЭ».