Алаев расстроен ситуацией с судейством в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН»

В воскресенье махачкалинское «Динамо» дома со счетом 0:1 уступило «Пари Нижний Новгород». Единственный мяч махачкалинцы пропустили с пенальти на 82-й минуте. На 60-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален капитан «Динамо» Муталип Алибеков. После игры генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов высказал мнение, что его клуб не досчитался очков из-за ошибок судьи. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал судейство в матче несправедливым. В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК) изучит спорные моменты в этой игре.

«Мне не хочется нагнетать ситуацию. Мне бы хотелось подобрать корректные слова, но их нет. По мне это было безобразие. ЭСК даст оценку», — сказал Алаев.