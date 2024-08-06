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03:18 (мск), источник: ТАСС

Алаев расстроен ситуацией с судейством в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН»

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Александру Алаеву хотелось бы, чтобы у команд было меньше вопросов к судьям. Об этом он рассказал журналистам.

Пари Нижний Новгород
Динамо МхПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В воскресенье махачкалинское «Динамо» дома со счетом 0:1 уступило «Пари Нижний Новгород». Единственный мяч махачкалинцы пропустили с пенальти на 82-й минуте. На 60-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален капитан «Динамо» Муталип Алибеков. После игры генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов высказал мнение, что его клуб не досчитался очков из-за ошибок судьи. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал судейство в матче несправедливым. В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК) изучит спорные моменты в этой игре.

«Мне не хочется нагнетать ситуацию. Мне бы хотелось подобрать корректные слова, но их нет. По мне это было безобразие. ЭСК даст оценку», — сказал Алаев.

«В том году было поменьше вопросов по судейству, не хотелось бы возвращаться. У меня объяснения нет, только расстройство», — добавил глава РПЛ.

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
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