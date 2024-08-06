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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Федотов подал иск к ЦСКА в палату по разрешению споров

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о том, что бывший главный тренер армейцев Владимир Федотов подал иск к клубу в палату по разрешению споров.

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Владимир Федотов подал иск к ЦСКА в палату по разрешению споров | Источник: Чемпионат.com

"Да, представители Владимира Валентиновича обратились в палату РФС по разрешению споров с иском на выплату всей суммы до конца контракта. И хотя ранее у ЦСКА никогда не было подобных разбирательств с футболистами или тренерами, клуб не видит в этом чего-то ужасного.

У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договоренности сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учётом разных мест в турнирной таблице.

Например, если расторжение по инициативе любой из сторон следует после первого места, то выплачивается 100% от суммы оклада до конца контракта, и так далее по каждому месту вплоть до пятого предполагалась пропорционально уменьшенная компенсация, ниже — нет.

Однако желая сохранить хорошие отношения, клуб все равно предпринимал попытки встретиться и в «досудебном» режиме урегулировать спор. К сожалению, встреча так и не состоялась, и теперь данный вопрос будет решать Палата. Неприятная ситуация, но с точки зрения правового поля абсолютно логично завершающаяся в палате по разрешению споров", — приводит слова Брейдо журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, после завершения прошлого сезона ЦСКА уволил Федотова.

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